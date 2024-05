Luego de convertirse en una estrella mundial del pop rock y del punk a inicios de los 2000, los fanáticos crearon conspiraciones sobre la muerte original de Avril Lavigne y de haber sido reemplazada por una mujer llamada Melissa para continuar con su éxito.

Estos rumores todavía imperan en las redes sociales en la actualidad y la cantante acaba de abordarlos en una entrevista.

Con humor,la cantante de My Happy Ending abordó las teorías que afirman su muerte en 2003, justo en el momento de su gloria musical, y su supuesto reemplazo llamado Melissa.

“Quiero decir, es divertido para mí”, dijo la canadiense, de 39 años, en una entrevista que dio al podcast Call Her Daddy luego de que se le cuestionara sobre las conspiraciones que siguen vivas desde hace más de 20 años y sobre lo joven que se ve a su edad.

“Por un lado, todo el mundo dice: ‘Dios mío, te ves exactamente igual. No has envejecido ni un día’. Pero luego, otras personas dicen que hay una teoría de la conspiración de que yo no soy yo”, dijo.

“Honestamente, no es tan malo. Podría ser peor, ¿verdad? Siento que es bueno. No siento que sea negativo, No es nada espeluznante”, agregó.

Durante la charla con la anfitriona Alex Cooper, Avril se rió de la teoría, pero dijo tajantemente: “Obviamente soy yo, eso es muy tonto”.

En 2003, Avril Lavigne, de entonces 18 años, acababa de lanzar su álbum Let Go y se encontraba en los cuernos de la luna gracias a su talento y memorables canciones. Fue en este año que los fans comenzaron a creer que había muerto y su equipo de trabajo la había reemplazado.

No está claro dónde, cómo y cuándo exactamente surgió la conspiración que ha marcado la trayectoria y vida de la cantante, pero se cree que surgió cuando se dijo que ella misma había contratado a una doble para hacer apariciones públicas mientras lidiaba con el agotamiento de la fama mundial.

Junto a estas afirmaciones, se dijo que la doble, llamada Melissa, fue supuestamente contratada por su disquera para reemplazarla tras su muerte, que la teoría asegura fue entre los álbumes Let Go de 2002 y Under My Skin de 2004.

Los fanáticos han creído en las conspiraciones debido a varias supuestas evidencias y pistas, incluido su cambio de apariencia, el nombre de la doble en su mano en la portada del álbum Under My Skin y más.

Anteriormente, la celebridad canadiense ya había hablado de la conspiración e incluso se burló comparando las afirmaciones de su doble con los comentarios que le suelen hacer sobre “lucir siempre igual” y “no cambiar en nada con la edad”.

“Eso no tiene ningún sentido. Además, ¿qué tan aleatorio? ¿Cuando la gente menciona el tema, y me lo han planteado durante años, que existe esta teoría de la conspiración de que yo no soy yo o algo así? ¿Soy un clon? No lo sé, es sólo el rumor más extraño”.