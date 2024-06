Un influencer de Estados Unidos quedó hechizado por el talento y presencia en el escenario de Luis Miguel luego de verlo por primera vez en su vida durante un show en Florida.

En un video que se está viralizando en redes sociales, el señor Bill Panoff, popular en internet por su contenido de cruceros y viajes de lujo, compartió su experiencia en el concierto de Luis Miguel, al que llegó con su esposa y amigos.

Según contó en Instagram, fue al concierto sin conocerlo y salió siendo su “fan número 1” tras haber sido encantando por el talento del astro mexicano.

Panoff fue al show engañado por su esposa, quien le dijo que iría a un juego de hockey de los Florida Panthers junto a sus amigos a inicios de junio, justo cuando LuisMi estaba comenzando su gira en Florida, yendo de Orlando a Sunrise y Miami.

En el clip que compartió en su cuenta de Instagram, el señor le pregunta al checador de boletos quién estará en concierto en la arena The Amerant Vault, en Sunrise, a lo que el muchacho le contesta “Luis Miguel”.

Panoff pregunta quién es Luis Miguel, pero el checador le contesta que tampoco lo conoce y que nunca había escuchado hablar de él en su vida.

Luego de contar que fue engañado por su esposa, el influencer le explica a sus seguidores en el clip lo poco que sabe, que Luis Miguel es un cantante famoso de México y que nunca había escuchado de él hasta ese momento que iba a entrar a su concierto.

Más adelante en el clip le pregunta a uno de sus amigos si sabe quién es el cantante, a lo que el otro le contesta que tampoco sabe, pero cree conocer alguna canción; de inmediato canta un fragmento de To All The Girls I’ve Loved Before de Julio Iglesias, confundiéndolo.

Ya dentro del recinto, Bill Panoff documentó su experiencia durante los primeros minutos del concierto, diciéndo que tenía buenos lugares en la arena y que Luis Miguel salió retrasado por más de 20 minutos.

Después de la primera parte del concierto, Bill se grabó emocionado por el show y se pronunció como “el fan número 1” del Sol de México.

Hacia el final del acto del intérprete de La Incondicional, Bill se encargó de grabar el ambiente y a los asistentes emocionados hasta los gritos por LuisMi, en especial cuando inició el set con mariachis.

AQUÍ EL VIDEO:

Una vez que su video ganó popularidad en internet, los internautas le comentaron que Luis Miguel era la versión mexicana de Frank Sinatra y que no era cualquier cantante, sino uno famoso a nivel mundial, “con talento”, y que “se merece ser visto en vivo” alguna vez en la vida ya que “tiene muchos aciertos”.

Tras impresionar al influencer de cruceros y a miles de asistentes más, Luis Miguel continuó con su gira por Florida, para después finalizar con todas sus presentaciones en Estados Unidos en Carolina del Norte.