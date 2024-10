Durante el estreno de la obra de teatro ‘Bandidos’, Lorena Herrera lanzó un controversial comentario sobre los procedimientos estéticos que Ninel Conde se realizó en los últimos meses, sin embargo, tras semanas de lo ocurrido, aseguró que está arrepentida por su declaración.

Después de las críticas que recibió por decir que la cantante, de 48 años, parecía otra persona y debería “cambiar sus identificaciones”, Herrera reconoció que fue una ofensa que le causó problemas de depresión, pero fanáticos aseguran que se tratan de palabras sarcásticas.

“Muy arrepentida, atravesé por una depresión muy fuerte por lo que dije, por la ofensa tan grande que le hice, y estoy en tratamiento psicológico, estoy en terapia”, comentó,

En entrevista, la actriz, conocida por su característico cabello rubio, señaló que le gusta divertirse y hacer chistes de “humor negro” en ella misma, pero entendió que su forma de bromear no aplica cuando habla de otras personas. Para finalizar, la protagonista de ‘Un poquito tuyo’ enfatizó en que ella no necesita operarse.

“Yo tengo un humor negro, un humor ácido, muchos de ustedes lo saben y mientras lo aplique en mí no pasa nada, está bien, me gusta reírme y divertirme conmigo misma, o con gente que sabe. Pero creo que a veces yo no debo de aplicar ese sentido del humor con otras personas, que ni siquiera, además, son mis amigas”, confesó.

¿Qué dijo Lorena Herrera de Ninel Conde?

Lorena Herrera fue duramente criticada por expresar que Ninel Conde, también conocida como ‘El Bombón Asesino’, “parecía otra persona” por las operaciones y procedimientos estéticos que realizó en su rostro.

En compañía de la prensa mexicana, Herrera aseguró que la intérprete de ‘A pesar de todo’ debería cambiar sus identificaciones oficiales tras sus cambios físicos: “Yo creo que tiene que hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad, debería cambiar de nombre, quizás. ¿Por qué no?”, comentó.

Aunque aseguró que “quedó muy bonita”, afirmó que está en contra de que las celebridades compartan los procedimientos estéticos que hacen en su cuerpo porque “no es un buen mensaje” para el público.

“Yo no estoy muy de acuerdo en que nos la pasamos compartiendo, que si nos hacemos, que si nos ponemos, que si nos quitamos, porque no creo que sea, al final de cuentas, un buen mensaje”, afirmó.

Por otra parte, Herrera señaló que prefiere la aceptación y los hábitos que implican la buena alimentación y hacer ejercicio, pero expresó que “Lo importante es que ella (Ninel Conde) se sienta contenta, se mire al espejo y se guste a sí misma”.

¿Por qué critican a Ninel Conde?

En las últimas semanas, el cambio físico de Ninel Conde acaparó la atención en redes sociales, ya que fue vista con modificaciones en el rostro, que según usuarios, es producto de sus múltiples operaciones estéticas: relleno de labios, rinoplastia, aumento de busto, botox, entre otras.

Aunque la nombraron como “la nueva barbie humana”, “Calamardo guapo” y señalaron su semejanza con Lyn May, algunas personas defendieron a la intérprete de ‘Bombón Asesino’ e indicaron que, en realidad, se trata de filtros de Instagram que modifican las facciones. Ante las acusaciones, Ninel Conde, de 48 años, habló públicamente para agradecer a sus seguidores.

“Pues estoy leyendo todos sus mensajes. Gracias por las cosas lindas que me están diciendo del color, a mí me encantó. Y, bueno, la verdad es que de pronto me dicen: ‘es que el filtro’. Pongo todos los tipos de filtro y pues se ven iguales. ¿Será bueno o malo tener cara de filtro? O sea, ¿eso será bueno o malo?”, dijo invitando a sus seguidores a debatir si es malo que use los filtros para verse mejor", comentó.

Ninel Conde, Antes y Despues pic.twitter.com/v2oWGhhPgR — EL4toPODER (@El4toPODERmx) October 1, 2023