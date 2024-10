La inesperada muerte de Liam Payne, uno de los integrantes de One Direction hasta su separación en 2015, causó que millones de personas alrededor del mundo compartieran teorías conspirativas sobre lo sucedido, entre ellas, las que aseguran que hubo presagios que “adviertieron lo que iba a pasar”.

En redes sociales, resurgió el videoclip de ‘Midnight Memories’ estrenado el 31 ene 2014, sin embargo, en en un fragmento de la grabación se observa que el cantante, originario de Wolverhampton, Reino Unido, cae al vacío desde una estructura, lo que causó inquietud entre los usuarios porque es la razón que provocó su muerte en el hotel CasaSur de Buenos Aires, Argentina.

“Ese momento en el videoclip fue impactante y ha dejado una marca en los fans. A veces, el arte refleja situaciones difíciles de una manera intensa. Es triste pensar en eso ahora”, "Spoilers que llegaron muy lejos", señalaron los fans.

El video musical, que cuenta con más de 221 millones de vistas, narra la historia de un grupo de amigos que no temen por disfrutar su juventud con fiestas, amor, música y recuerdos compartidos, además, es protagonizado por los cinco exintegrantes de la agrupación: Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne.

Liam Payne, también conocido como ‘Payno’, atravesó por diversas crisis de alcoholismo, drogadicción y salud mental, mismas que fueron narradas por él mismo en entrevista para The Diary of a CEO en 2021. Por ello, algunos fans cuestionan que el músico “cantara las partes sobre la muerte” en algunas canciones como Story of My Life.

“Parece que cuando me muera, estas palabras estarán escritas en mi lápida y me iré, me iré esta noche”, canta en el videoclip estrenado el 3 noviembre de 2013.

El cantante de ‘Teardrops’, tras lidiar con diversos problemas, intentó explicar en vida la importancia de hablar sobre la salud mental: “Cualquiera que esté lidiando con problemas de salud mental se encuentra en una verdadera lucha y lo mejor que puedes hacer es hablar con alguien. Si lo intentas solo, te encuentras con tu reflejo. Todos lidiamos con nuestras locuras y necesitamos a alguien que nos escuche”, contó el artista para The Morning en 2019.

¿De qué murió Liam Payne?

La tarde del 16 de octubre de 2024, el mundo de la música estuvo de luto por la repentina muerte de Liam Payne, de 31 años, tras caer del tercer piso del hotel CasaSur en el barrio de Palermo. Aunque en un comienzo, fanáticos esperaban que se tratara de una ‘fake news’, la noticia fue confirmada por Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires.

Momentos más tarde, se reveló que la causa de muerte fue “politraumatismo” y una "hemorragia interna y externa en cráneo, tórax, abdomen y miembros”, según información de la autopsia realizada por Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, forenses de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la investigación continúa en curso, la llamada del personal del hotel al 911 que alertó sobre un huésped “sobrepasado de drogas y alcohol” se confirmaría con las imágenes de la habitación que fueron publicadas, donde se observan diferentes elementos como: botellas de alcohol, ketamina, ácido, pipas, encendedores, papel aluminio, y tusi, también conocida como ‘cocaína rosa’. El examen toxicológico aún no ha sido revelado.