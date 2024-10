Tras la muerte de Liam Payne al caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina, diversas teorías sobre lo que sucedió comenzaron a inundar internet, sin embargo, la preocupación por su salud mental aumentó cuando se revelaron videos en los que presuntamente “advirtió su muerte”.

Aunque el exitengrante de One Direction fue protagonista de diversas polémicas durante su trayectoria profesional, no ocultó sus momentos de vulnerabilidad e incluso, durante una entrevista para The Diary of a CEO en 2021, platicó con Steven Bartlett sobre las consecuencias de la fama y las adicciones que utilizó para “sacar la frustración del día”.

"Así que me fui de fiesta para una sola persona y pareció durar muchos años de mi vida. Luego miras hacia atrás y te das cuenta de cuánto tiempo estuve bebiendo. ¡Y Dios mío, eso es mucho tiempo, incluso para alguien tan joven como yo!", reveló.

A pesar de ser conocido internacionalmente, el cantante británico luchó una agria batalla contra el alcoholismo, las drogas, el estrés y la “ansiedad social”, debido a las presiones que enfrentó como integrante de una de las BoyBand más famosas del mundo y posteriormente por la separación de la agrupación en 2015. También comentó que tenía que parar o "se mataría".

Payne, originario de Wolverhampton, Reino Unido, comentó no saber si hasta ese punto ya había tocado fondo, pero manifestó que era una inquietud que lo mantenía preocupado: “Me preocupaba hasta dónde llegaría mi punto más bajo. ¿Dónde está el fondo para mí? Y nunca lo habrías visto, soy muy bueno ocultándolo”, confesó.

En el podcast, afirmó que él podía elegir el momento para frenar su fondo, lo que despertó la preocupación de los fans, quienes consideraron que podría haber alertado sobre su estado de salud y sus presuntas intenciones de poner fin a su vida.

“Puedo tomar esa decisión ahora y elegir mi último momento como mi punto más bajo o puedo tocar fondo por completo desde cero”, señaló, después de narrar una historia sobre la muerte: “Pensé que podría morir en la televisión nacional”, afirmó.

Las adicciones de Liam Payne

A pesar de la felicidad que le otorgó el estrellato, Payne solicitó ayuda profesional para dejar el alcoholismo, además, señaló que el comediante Russell Brand fue parte de su proceso e instó a las personas con problemas de salud mental a “hablar con alguien”.

“Cualquiera que esté lidiando con problemas de salud mental se encuentra en una verdadera lucha y lo mejor que puedes hacer es hablar con alguien. Si lo intentas solo, te encuentras con tu reflejo. Todos lidiamos con nuestras locuras y necesitamos a alguien que nos escuche”, contó el artista para The Morning en 2019.

Aunque logró la sobriedad durante el año 2019, afirmó que sus problemas de adicciones regresaron durante la pandemia por coronavirus y en 2021, habló en Straight Talking de Ant Middleton sobre una crisis de salud mental por la que atravesó. En el programa, de acuerdo con Daily Mail, Liam Payne aseguró que era “bastante afortunado de estar todavía aquí”, debido a la soledad y al acoso que enfrentó durante toda su carrera profesional.

"Hay momentos en que ese nivel de soledad y la gente acosándome todos los días de vez en cuando, es cómo, '¿Cuándo terminará esto?' eso casi me mata un par de veces", comentó.

Liam Payne confiesa “problemas maníacos” en video

En un video difundido por Liam Payne en 2023, se observa al músico hablar sobre "un par de afecciones" que le diagnosticaron después de estar en rehabilitación en Estados Unidos tras “tocar fondo” y también comentó sobre las dificultades que estaba atravesando por mantenerse sobrio. Aunque la historia fue borrada a la brevedad, fue rescatada por medios estadounidenses.

“Sé que en mi último video mencioné que me habían diagnosticado un par de condiciones y no entraré en demasiados detalles, pero una de ellas es que hay muchas cosas maníacas en mi vida que ustedes vieron”, aseguró.