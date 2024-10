Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar, caminará hacia el altar próximamente con su novio Luis Rodrigo Castillo, según se dio a conocer en sus redes sociales.

A casi tres meses de la boda de su hermana Ángela Aguilar, Aneliz se comprometió con Luis Rodrigo Castillo durante un romántico momento que quedó inmortalizó en Instagram. Según se aprecia en las imágenes publicadas, Castillo se arrodilló frente a la primogénita de Pepe Aguilar para entregarle el anillo, y posteriormente besarla tiernamente.

Su hermano Leonardo compartió imágenes del momento de la petición, mientras Pepe Aguilar se pronunció en su Instagram al respecto felicitando a la pareja y deseándoles felicidad en su nueva etapa. El cantante escribió: “¡1,000,000 de felicidades Aneliz y Rodrigo! Qué sean muy felices y que viva el amor”.

Junto a este mensaje, Pepe generó controversia al dejar un comentario un poco extraño, ya que dijo que a sus hijas les gustó los meses de septiembre y octubre para comprometerse y casarse: “2 X 1 Llévelas llévelas!!! Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa comprometerse (y casarse)”.

El cantante mencionó “septiembre” en su mensaje sabiendo que su hija Ángela Aguilar se comprometió y casó con Christian Nodal en junio y julio de 2024, respectivamente y no en dicho mes; el compromiso de Aneliz fue en este octubre.

Si bien no se sabe nada y no se ha comentado al respecto, Pepe pudo haber insinuado que Ángela tuvo una segunda boda en septiembre, posiblemente la ceremonia por la iglesia.

Los internautas reaccionaron y le escribieron en los comentarios que no entendían esa frase y que “no les salían las cuentas” porque julio, el mes en el que se casó Ángela, sucedió dos meses antes que septiembre.

En los comentarios sugirieron que quizá Ángela y Nodal acordaron en septiembre la fecha para casarse por la iglesia, también teorizaron que la pareja ya estaba junta y con planes de casarse desde septiembre del año pasado, cuando Nodal seguía a lado de Cazzu y su hija Inti recién nacida.

Después de su mensaje y de la extraña frase, el cantante limitó los comentarios en su publicación en un intento de sólo tener felicitaciones de sus fanáticos y los buenos deseos; sin embargo, se colaron comentarios de los internautas burlándose de su hija Ángela y comparándola con Aneliz, además de cuestionarle si su hija mayor no le “robó el marido a nadie más” y preguntándole qué quiso decir.

“Parece que ella no le quitó el marido a nungua, tiene cara de decente”, “¿No le quitó el marido a otra?”, “Esta no es una destruye hogares”, “Esta hija suya no se metió con hombre ajeno?” y “También se robó al marido o este si estaba disponible?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.