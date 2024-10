La rapera Iggy Azalea derritió Instagram al posar en traje de baño. Deslumbró ataviada con un bañador cut out de color púrpura que dejó a la vista su escote under boob.

Con este atuendo, la estrella presumió su figura curvilínea, brazos y piernas torneadas. Mostró un maquillaje impecable compuesto por base, rubor durazno y delineador negro, así como amplias pestañas negras y cejas remarcadas. Lució un peinado de media cola.

Días atrás, la estrella hizo gala de un conjunto deportivo compuesto por un short gris de licra y un top bandeau en color marrón. “La vida sigue”, escribió y sumó más de 250 mil reacciones.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Después saltó a la plataforma Only Fans para crear contenido para adultos. Sin embargo, todo indica que ahora entrará a los negocios de tecnología y telecomunicaciones.

El tabloide Daily Mail dice que la estrella busca expandir su imperio criptográfico de $200 millones con el reciente lanzamiento de su memecoin Mother Iggy, también conocida como $MOTHER, en la cadena de bloques Solana.

“Crecer como artista y emprendedor siempre es un desafío y puede dar miedo, pero también es una parte necesaria de la vida”, dijo Iggy a Inc. Magazine.

“Creo que siempre he sido un emprendedor de corazón, incluso en mi carrera musical. Siempre me he hecho cargo de la parte comercial, además de la creativa. Veo la creatividad y los negocios como dos caras de la misma moneda, y el objetivo es dejar que se informen mutuamente. En esencia, la innovación empresarial es otro canal de creatividad”.

Iggy Azalea se convirtió en la directora creativa y cofundadora del relanzado Unreal Mobile, que integra el token $MOTHER como opción de pago.

Iggy Azalea. Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group

Iggy, quien también está a cargo de DreamVault, una plataforma de regalos digitales, ofreció este consejo a otros emprendedores: “Mantén tu visión y no temas innovar. Enfrenta los desafíos y míralos como oportunidades”.

El mes pasado, Azalea anunció el lanzamiento de un nuevo podcast llamado Mother Knows Best a través de The Volume, donde entrevistará a destacados músicos y directores ejecutivos innovadores.

La rapera vendió los derechos de su música y catálogo editorial hace tiempo a Domain Capital, incluyendo sus éxitos Fancy y Problem, la colaboración que tiene con Ariana Grande.

“Vendí una parte de mi catálogo a quien quería, por una cantidad que significa que no tengo que trabajar un día más en mi vida. Los amo a todos, pero la conversación está un poco más allá de su comprensión de los negocios", agregó.

Ahora también reparte su tiempo entre sus quehaceres como madre. Dio a luz a su hijo Onyx en el verano de 2020. Más tarde se separó de Playboi Carti, el padre del niño.