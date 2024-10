Adrián Marcelo, uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos México, habló por primera vez sobre su controversia con Arath de la Torre, luego de ser acusado de mantener actitudes agresivas, burlarse de la salud mental y amenazar con revelar sus secretos durante el programa.

A través del podcast ‘Hermanos de Leche’ que protagoniza con Iván "La Mole", el regiomontano aseguró que no emitirá disculpas por sus declaraciones ni justificará su actitud, ya que “venían cosas peores” antes de su salida.

Durante el más reciente capítulo recordó el momento en el que habló sobre los presuntos problemas fiscales que el presentador tiene con las autoridades mexicanas y afirmó que es un tema que mencionó porque “sabía que le iba a doler”, además, afirmó que tenía conocimiento de más temas que no abordó.

“Lo del crédito fiscal, la gente no entendió, tienes que estar ahí para saber que eso es lo que le va a doler, yo sabía que lo del crédito fiscal le podía. Él mismo me daba la información y venía que le mandaste flores a una vieja con una relación en teatro, venías que contrataste a dos guarros para que te defendieran, venía mierda, hermano”, expresó el regiomontano.

Además, aseguró que su participación ”fue como un niño en una escuela que entra, mata a todos y después se suicida”, luego de asegurar que “era hermoso” observar las actitudes de Arath porque creció viéndolo en televisión y a pesar de su estrategia, “no le compraron la historia de víctima”.

“En mi ego, en mi orgullo, ver que un cabrón al que yo crecí viendo, que tiene 33 años de carrera, se le movía el ojo, ver ese nivel de aprensión era hermoso... Tú imitas a todos los grandes, al Loco Valdés, ¿quién te imita a ti? Iban a seguir siendo golpes en donde qué bueno que me salí, si no me salía yo, me iban a sacar al día siguiente”, comentó.

A pesar de las controversias generadas durante el programa, Marcelo, de 34 años, expresó que siempre comieron juntos todos los participantes, pero era un proceso que le daba enojo por la actitud de una compañera, de la cual no quiso decir su nombre. Además, aseguró que le dio felicidad salir y observar que ya no había marcas patrocinadoras.

Adrián Marcelo habla de la depresión de Gala Montes

Durante La Casa de los Famosos México, se acusó en redes sociales a Adrián Marcelo por hablar de la salud mental de Gala Montes, quien había mencionado tener depresión y poco más de un mes de la final, la joven de 24 aseguró que no estaba deprimida durante el programa, sino cansada.

“No es que estuviera deprimida, yo estaba cansada, venía de hacer una novela 6 meses, me trajeron así”, señaló.

Tras la declaración de la joven originaria de la Ciudad de México, el influencer señaló que el tiempo le dio la razón: “Lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental, sus mismas palabras son ‘no estaba deprimida”, expresó.