Una vez más Sabine Moussier volvió a ser tendencia, pero en esta ocasión por un tema delicado, que tiene que ver con su salud: la famosa actriz compartió que desde hace tiempo sufre de terribles malestares, por lo que acudió al doctor y éste le dijo que había una posibilidad de que padeciera de una enfermedad complicada y grave. ¿De cuál se trata? Esto fue lo que dijo.

En la Casa de Los Famosos México Sabine Moussier habló de los problemas de salud que había enfrentado a lo largo de su vida, sin embargo, en ese momento no comentó al respecto sobre la complicada enfermedad que podría tener ni habló de los síntomas que la aquejaban

Fue en uno de los últimos capítulos de la segunda temporada de “Secretos de Villanas” que la famosa se sinceró y compartió un detalle íntimo sobre su vida. La actriz, de 58 años, le contó a sus compañeras del show por los problemas de salud que estaba atravesando y no pudo contener el llanto al platicar lo que actualmente enfrenta.

Sabine comenzó diciendo lo mal que se sentía. “Me encantaría compartir algo con ustedes que ojalá sirva para que esto mejore y que sepamos que estamos aquí hoy, mañana quien sabe. Yo he estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos y saben que me he estado rompiendo toda poco a poco” mencionó.

De acuerdo con la exparticipante de la Casa de los Famoso, ha pasado por diferentes diagnósticos, uno de carácter neurológico o reumatológico (en el cual es necesario que le saquen biopsias), y otro que es esclerosis múltiple. “Ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es neurológico o reumatológico, donde me tienen que sacar biopsias, y el otro es esclerosis múltiple”, indicó.

Sabine Moussier dio detalles de cómo se ha sentido en el último año y de los síntomas que presenta: “hace como un año se me empieza a poner el cuello tieso tieso tieso, yo no entendía. Empiezo como a sentir como dormido, entumido y como hormigueo en las manos, pero es una sensación distinta. Entonces le hablo a mi hermano y me dice vete al hospital ahorita. Y le digo ‘no, espérate, ya es muy tarde ahorita’. Entonces me dan el teléfono de un doctor y me dice que voltee a los extremos y tal y que si sentía yo cierta cosa, que no me acuerdo que era... porque la memoria se me fue”, relató.

De acuerdo con sus palabras, aún no tiene el diagnóstico final por parte de los expertos sobre la enfermedad que padece, pero sí reveló que algo que la ha ayudado a superar estos difíciles momentos ha sido el apoyo de su familia, en especial de sus hijos.

“Yo lo único que le pido a Dios es que me deje estar entera y fuerte para mis hijos, para mi madre, para que a mis hijos nunca les falte una madre que pueda valerse por sí misma. Pero ellos también son mi motivación porque gracias a ellos yo me levanto y de repente salen estas ganas y esta necesidad de vivir”, finalizó la actriz.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

Los expertos en salud de la Clínica Mayo indican que la esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal (el sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad. Con este padecimiento, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede provocar el deterioro o el daño permanentes de las fibras nerviosas.

Síntomas de esclerosis múltiple

Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden variar según la persona y durante el transcurso de la enfermedad, según la ubicación de las fibras nerviosas afectadas; entre los síntomas más comunes están:

Entumecimiento o debilidad en una o más extremidades que se produce comúnmente en un lado del cuerpo a la vez

Hormigueo.

Sensaciones de choques eléctricos que se producen con ciertos movimientos del cuello, en especial, al inclinarlo hacia adelante (signo de Lhermitte).

Falta de coordinación.

Marcha inestable o incapacidad para caminar.

Pérdida de la visión parcial o completa, por lo general en un ojo a la vez, a menudo con dolor al mover el ojo.

Visión doble prolongada.

Visión borrosa.

Vértigo.

Problemas con la función sexual, los intestinos y la vejiga.

Fatiga.

Habla arrastrada.

Problemas cognitivos.

Trastornos del ánimo.