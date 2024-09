Paty Navidad explotó contra su colega, la actriz Sabine Moussier, luego de que ésta insinuara que la famosa salió con ejecutivos de Televisa a cambio de dinero o beneficios para ella. Paty Navidad señaló que la exparticipante de La Casa de los Famosos tiene que hacerse responsable de sus comentarios o, de lo contrario, habrá consecuencias. “Disculpa pública o demanda”, dijo.

Paty Navidad y Sabine Moussier tienen una enemistad desde hace años que surgió luego de que ambas salieran con el mismo hombre; de acuerdo con TVNotas, Leonardo Damián Bours mantuvo una relación con las dos actrices y esto habría derivado en problemas entre ellas.

La propia Paty Navidad contó que descubrió que su pareja en ese momento tenía contacto con Sabine Moussier: “Me engañó con una compañera actriz, Sabine Moussier, pero yo a Leo lo conozco desde hace muchísimos años. Somos muy amigos. Nos reencontramos en las redes. Comenzamos una relación. Después se complicó y ya no nos pudimos ver”, dijo en su momento Paty Navidad.

Desde ese entonces, ambas actrices no se llevan y no tienen ningún tipo de relación; han dejado en claro que no son amigas ni planean serlo. Durante su participación en La Casa de los Famosos, Sabine contó que tenía una fuerte enemistad con la actriz (aunque no mencionó su nombre, los seguidores del reality show intuyeron que se trataba de Navidad).

¿Qué dijo Sabine Moussier sobre Paty Navidad?

Sabine Moussier le contó a Adrián Marcelo, Gomita y a Ricardo Peralta que Paty Navidad no era una buena persona y refirió lo siguiente: “esta persona, que se hacía pasar por muy linda, no era nada linda. Nunca fue mi amiga, y la verdad, yo tenía una muy mala imagen de esta persona desde antes, porque había visto a los ejecutivos... ella, así, con brillantina y un ejecutivo (queriéndose quitar los brillos). Lo vi con mis propios ojos”.

Dichas palabras dejaron entrever que Paty Navidad tenía relación con los ejecutivos de Televisa a cambio de beneficios para ella. Tras estas declaraciones, se le preguntó a la actriz su postura al respecto y fue cuando amenazó a Sabine con demandarla pues dijo que se trata de una gran mentira.

Paty Navidad explota contra Sabine Moussier y amenaza con demandarla

Paty Navidad desmintió que haya tenido relación con ejecutivos de Televisa y afirmó que Sabine Moussier no tiene forma de comprobar lo que dijo, pues ella jamás ha tenido tal comportamiento. “En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. De mí, nadie, absolutamente nadie, tiene nada que decir. Ni productores ni ejecutivos, que fue lo que ella insinuó que había visto. Yo le pregunto: ¿qué fue lo que vio?”, indicó.

La actriz retó a Sabine a revelar los nombres de los ejecutivos con los que supuestamente se relacionó: “Ella no es como Anabel (Hernández), que dice ‘supuestamente’, ‘alegadamente’, ‘se dice’. No; si ella (Sabine Moussier) dice que vio que yo me pros..., porque es lo que dio a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quiénes, para proceder legalmente”.

Jamás pensé que le daría la razón a Paty Navidad en algo 👁️👃🏻👁️!!!

Ahora por culpa de Sabine Moussier lo hago ! 😱🍿 #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/CUmKrDbsPH — Ethel Lam - antithetical dream girl (@Ethelam) September 20, 2024

Paty precisó que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, ya que las acusaciones son muy delicadas. “Ofrece disculpas públicas o la demando. Que diga qué fue lo que vio, porque no lo dejó muy claro”, dijo. Hasta el momento, Sabine Moussier no se ha pronunciado al respecto.