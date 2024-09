Adrián Marcelo, uno de los integrantes más polémicos de La Casa de los Famosos México, abandonó el programa tras protagonizar una acalorada discusión con Gala Montes, quien le recriminó su comportamiento “misógino”.

Durante la noche del martes y después de que el regiomontano mencionó la frase “una mujer menos para maltratar” durante la ronda de eliminación del domingo tras la salida de ‘Gomita’, la conductora Odalys Ramírez cuestionó si sus palabras fueron irónicas o en realidad es lo que pensaba.

El youtuber de 34 años, contestó que lo dijo con ironía ante las acusaciones de Gala Montes y Arath de la Torre, quienes según su perspectiva, han utilizado el programa para señalarlo como un violentador de mujeres.

“En ningún momento mi actitud, mis comportamientos, mis conductas han sido para violentar mujeres, tan es así que Karime y Briggite tenemos una muy buena relación, tenemos momento en donde convivimos y fue justamente para que Gala escuchara la ironía”, indicó.

Sin embargo, durante el momento que los usuarios pensaron que utilizaría para pedir disculpas, volvió a dirigirse directamente hacia la joven de 24 años para hablar sobre su salud mental.

“En el caso de Gala desde el día uno antes de entrar sabía a lo que venía con una mujer inestable, con todo respeto, con una mujer que necesita medicarse tres veces al día para estar bien, para estar en competencia”, enfatizó.

Gala Montes, quien es conocida por enfrentar los polémicos comentarios del influencer, contestó que Adrián Marcelo es un hombre misógino “que no debería de estar” en el programa, además, aseguró que con sus palabras continuaba su discurso de violencia hacia ella.

“Sigue haciéndolo, sigue violentando, sigue hablando cosas de mi enfermedad, yo llevo aquí siete semanas y he estado perfectamente bien y sigue metiéndose con esos temas. Es una persona misoginia y no debería de estar aquí, yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como te los estoy diciendo yo, te lo van a repetir muchas mujeres allá afuera, porque hay todo un movimiento que me defiende”, señaló.

Momentos más tarde, ‘La Jefa’ informó a los integrantes del reality show que el regiomontano tomó la decisión de salir de La Casa de los Famosos México y que “el juego terminó para él”, lo que levantó una ola de especulaciones sobre su posible expulsión, debido a las marcas patrocinadoras que abandonaron el proyecto por “no compartir sus valores”.

¿Qué patrocinadores abandonaron La Casa de los Famosos México?

Tras los polémicos comentarios y las actitudes violentas que Adrián Marcelo realizó durante su participación en La Casa de los Famosos, algunos usuarios inconformes utilizaron las redes sociales para pedir a las marcas patrocinadoras que abandonaran el programa y no “no apoyaran a un misógino”.

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles 04 de marzo, diversas compañías anunciaron su salida por no compartir los valores con algunos integrantes del programa.

“Con este compromiso en mente, es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de pos famosos en México, debido a que, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes, que no se alinean con los valores de la compañía”, señaló Unilever.

Con la frase “En Rexona no abandonamos nuestros valores” la marca de desodorantes también anunció su retiro, además de los Helados Holanda, quienes se sumaron a la iniciativa porque algunos integrantes “no se alinean" con sus principios de inclusión.

Cabe destacar que Unilever, la empresa multinacional británica, vende más de 400 marcas y su retiro significa que firmas como Knorr, Hellmann’s, Axe o Magnum, también salgan del programa. Al momento, las compañías que continúan sin emitir un comunicado son: Coca Cola, Domino's Pizza, Mercado Libre, Nescafé, McDonalds y DiDi.