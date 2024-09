Puede que Christian Nodal se haya convertido en su familia al casarse con su hija Ángela Aguilar, pero no significa que le caiga bien a Pepe Aguilar.

En una reciente entrevista que dio en Colombia, el cantante de Por Mujeres como Tú reveló que su yerno no le cae tan bien como le cae su colega dentro del regional mexicano Carín León.

Los entrevistadores no perdieron la oportunidad de cuestionar a Don Pepe sobre la relación que tiene con su nuevo yerno y qué tan bien le cae ahora que pertenece a la dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar, sin pensarlo dos veces contestó “Carín León, por mucho” cuando le preguntaron a quién de los dos prefería. “Y mira. Me cae muy bien Christian, y se lo he dicho, se lo he dicho 20 veces y Christian me dice: ‘¡Ay, Pepe!’. Pero ya ves cómo habla”, dijo.

El padre de Ángela Aguilar siguió respondiendo la pregunta tratando de imitar la voz y el acento sonorense de Nodal: “‘¿Cómo le voy a hacer para que me quieras más a mí, Pepe?’. La verdad porque de como, o sea [sic]”.

Pepe afirmó que le gusta la música de Nodal, pero sigue prefiriendo profesionalmente a Carín. El cantante dijo: “Es que Carín trae otro rollo y Carín es más grande, es una generación adelante de Christian. Christian está más chavo”.

Agregó que empata más con Carín porque tiene las mismas influencias musicales de él, el jazz y el country, así como el gusto por los mismos grupos, y “las mismas canciones”.

Involucrando a Ángela Aguilar en dicha plática, Pepe dijo que conocía más de cerca a Carín que a Christian, porque a éste último lo llegó a conocer por su hija y porque trabajaron juntos en una gira hace algunos años, cuando Nodal estaba despegando con éxito en la industria.

“Conozco más a Carín. A Christian lo conozco por mi hija y porque lo contraté una vez, lo lleve de gira hace como ocho años”.

Después de que se viralizara la entrevista, los internautas no tardaron en burlarse de Christian y la supuesta mala relación que tiene con Pepe Aguilar; hubo quien dijo que Don Pepe “es su hater número uno” y que ni “Judas se atrevió a tanto”, haciendo referencia a una supuesta traición.

Los fans de Pepe lo defendieron y dijeron que era normal que prefiriera a Carín, ya que es su amigo cercano: “Relájense señoras Carín León es amigo de Pepe Aguilar de años tanto que por eso lo invitó a su cumpleaños, Christian Nodal en cualquier rato se va con otra y tú te quedas sin tu amigo”.





En su visita a Colombia, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre reveló que Christian no había aportado ni un peso para su boda con Ángela Aguilar y que él pagó todo.

Asimismo, también habló de los comportamientos de diva que Ángela suele tener antes de cada show de Jaripeo hasta los huesos, pidiendo exclusivas joyas, música, masajes y más de 50 vestidos para elegir.