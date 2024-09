Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo fue captada por los paparazzis luciendo más bella y sensual que nunca mientras viajaba en un yate con el jugador portugués.

La modelo y personalidad de redes sociales fue fotografiada paseando en un lujoso barco frente a las costas de Saint-Tropez, Francia con el padre de sus hijos mientras disfrutaba de los últimos días del verano.

Rodríguez, de 30 años, presumió su silueta llena de curvas trabajadas con un pequeño traje de baño blanco que cubrió lo esencial, compuesto por un sostén push up negro atado al estilo halter, a juego con un bikini de hilo.

Presumió su belleza al natural al no llevar maquillaje en el rostro y mostrar su cabello negro azabache alborotado en rizos húmedos sobre los hombros.

Georgina Rodríguez se luce impactante con microbikini en vacaciones con Cristiano Ronaldo. Foto: The Grosby Group

Sumando lujo a su atuendo, Georgina usó brazaletes y anillos de diamantes, mismos que parecen ser argollas de matrimonio, así como gafas solares rectangulares.

Por su parte, Cristiano se mantuvo con una apariencia más sencilla, con shorts verde olivo y sin camisa. Posteriormente CR7 se cubrió con una toalla al salir del agua y se puso una gorra.

La fotografías de la pareja se hicieron virales poco después de ser publicadas en internet, en especial una bastante atrevida en la que CR7 agarra a su pareja por un glúteo mientras se relajaban en la cubierta del yate.

En redes sociales, Georgina compartió detalles de su paseo por el Mediterráneo con su familia, así como su posterior llegada de lujo a Venecia, Italia en el avión privado de Ronaldo. En un post de Instagram, la celebridad puso: “Llegué a mi hermosa Venecia”.

En dicha publicación, la estrella I’m Georgina modeló un bodysuit negro ajustado y en corte de short, combinado con medias de rejilla y stilettos.

Por su parte, Ronaldo dejó a su amada y su familia para viajar a Portugal y estar con su equipo en la Liga de las Naciones, que jugará esta semana frente a Croacia.

Cristiano de vacaciones en Francia 🇫🇷 con Georgina Rodríguez. pic.twitter.com/5c6TQj4RJb — Blue (@BlueboyCR7) September 2, 2024

Los viajes y proyectos individuales de la pareja ocurren después de que se dijera que la pareja se había casado en secreto hace algún tiempo.

Después de casi ocho años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecen haber contraído matrimonio en secreto, o al menos así lo insinuó la estrella del futbol.

En un video que el jugador grabó en el gimnasio de su casa, éste se refirió a la celebridad como su “esposa”.

“Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer”, dijo CR7, de 39 años, mientras hacía un recorrido por su gimnasio para promocionar la marca fitness Whoop. “Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa”, agregó en el clip compartido en Instagram.