Desde el comienzo de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo se convirtió en uno de los integrantes más polémicos y ahora, tras la eliminación de Araceli Ordaz durante la noche del domingo, lo acusan de lanzar comentarios misóginos a sus compañeras y tener actitudes “cuestionables”.

A pesar de las controversias, el regiomontano fue uno de los participantes salvados en la gala de eliminación en la que también se encontraban Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Araceli Ordaz, también conocida como ‘Gomita’, quien resultó seleccionada para salir del reality show.

Sin embargo, cuando el influencer se salvó, regresó con los integrantes del Cuarto Tierra y mencionó que había “una mujer menos para maltratar”, lo que causó las risas de Ricardo Peralta, quien era considerado como “un aliado de las mujeres” antes de ingresar al programa.

La indignación en redes sociales no se hizo esperar y personalidades como Ximena Navarrete, mexicana que ganó Miss Universo en 2010, señaló que Adrián Marcelo “da pena ajena” y cuestionó “si todo estaba bien con ese ser”.

"UNA MUJER MENOS PARA MALTRATAR":

Por estas palabras de Adrián Marcelo. pic.twitter.com/QjyCDMZaUj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 2, 2024

Fanáticos del influencer de 34 años, le comentaron que se trataba de un comentario de ‘humor negro’, sin embargo, la modelo jalisciense no estuvo de acuerdo y los acusó de “falta de inteligencia”.

“No, esto ya no es humor negro. Quién diga que lo es, solo está tratando de justificar su ignorancia, falta de empatía, falta de inteligencia”, indicó.

Mamá de Briggitte Bozzo lanza comunicado contra Adrián Marcelo

No es la primera vez que Adrián Marcelo dice comentarios polémicos contra sus compañeras en La Casa de los Famosos México, ya que previamente “bromeó” con patear a Briggitte Bozzo, además, realizó una acción que usuarios consideraron “asquerosa”.

Durante el programa, las cámaras captaron al regiomontano meter su mano en la parte delantera de su pantalón para después echar presuntos vellos púbicos en las arepas de la joven de 23 años.

Por ello, Ligia Elena Arcila, madre de “Brillitos” como es conocida por sus fans, publicó un comunicado en redes sociales para lamentar los hechos y denunciar el bullying, acoso y falta de respeto perpetrado por el regiomontano hacia su hija.

“Este acto no solo es una falta de respeto hacia Briggitte, sino que constituye un claro ejemplo de bullying y acoso hacia ella en televisión nacional. En un país como México, donde la comida es un recurso valioso y, en muchos casos, escaso, no puede permitirse que en televisión nacional se dé el ejemplo de jugar con ella de manera tan irresponsable. Este tipo de actos no solo degradan a los involucrados, sino que también envían un mensaje equivocado sobre los valores de respeto y convivencia que deben prevalecer”, dice.