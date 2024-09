Ninel Conde se dejó ver más bella, sensual y glamurosa que nunca en una sesión fotográfica que hizo recientemente y en la que lució su silueta de infarto a penas cubierta con un look deportivo.

La cantante, de 47 años de edad, recurrió a su Instagram para compartir un video recopilatorio de las tomas que hizo en la sesión. En las imágenes se luce modelando un pantalón de chandál negro con detalles blancos, una sudadera atada por la cintura y un bralette negro de finos tirantes.

Ambas prendas ayudaron a destacar su torso trabajado y vientre marcado por el ejercicio. Al conjunto deportivo le sumó un par de guantes de motociclista, un collar de oro y pequeños pendientes a juego.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial nude, sombras ahumadas sobre los párpados y blush rosado. Su cabellera tomó su propio protagonismo al lucir peinado en voluminosos mechones rizados.

Sus recientes actividades en Instagram suceden días después de haber acaparado la atención mediática por lucir irreconocible, como la nueva “Barbie humana” y Lyn May, debido a los últimos arreglos estéticos que se hizo.

El Bombón Asesino apareció en sus redes sociales completamente irreconocible, con supuestas nuevas cirugías plásticas que le cambiaron el rostro.

Los usuarios de redes sociales han sugerido que la cantante al parecer se rejuveneció el rostro con inyección de bótox en los labios, estiramiento de piel y cambio en la forma de sus pómulos y de la nariz que la hacen ver “más tuneada” que nunca.

Asimismo, los internautas dijeron que había perdido su belleza y atractivo que la hicieron famosa en la década de los 2000 después de tantas cirugías.

Tras los múltiples comentarios de este estilo, la actriz de Rebelde se pronunció en su Instagram para hablar de los filtros que usa y exhibir las críticas que recibe sobre su físico y aparente nuevo rostro, además de agradecerle a sus fans por defenderla y apoyarla y por hablar bien del cambio de color de cabello que adoptó.

“Pues estoy leyendo todos sus mensajes. Gracias por las cosas lindas que me están diciendo del color, a mí me encantó. Y, bueno, la verdad es que de pronto me dicen: ‘es que el filtro’. Pongo todos los tipos de filtro y pues se ven iguales. ¿Será bueno o malo tener cara de filtro? O sea, ¿eso será bueno o malo?”, dijo invitando a sus seguidores a debatir si es malo que use los filtros para verse mejor.

Eso no es todo, Ninel también ha estado en el centro de la atención debido a los comentarios que hizo la cantante Alejandra Guzmán en su contra llamándola ladrona por un supuesto fraude millonario que hizo junto a su expareja Larry Ramos hace algunos años.

“Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios me la bendiga, a ella, su cara y sus nalgas porque la va a pagar. El karma es el karma”, puntualizó la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Guzmán recordó el drama que las ha unido desde hace ya varios años, cuando Ramos estafó a Alejandra al mismo tiempo que andaba con Ninel. Al parecer Larry convenció a Alejandra de prestarle dinero para que lo hiciera crecer en una red de negocios piramidal.