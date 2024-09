La canción ‘Fan de su relación’, inspirada en la polémica historia de amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal, produjo una serie de burlas en redes sociales y los rumores de que Pepe Aguilar, podría demandar a los autores por “faltarle al respeto” a su hija.

Se trata de un tema musical creado por Carlos Sarabia y Óscar Calderón que se popularizó rápidamente porque los usuarios aseguraron que retrata lo que sintió ‘La Princesa del Regional Mexicano’ cuando veía “al amor de su vida” con Cazzu.

“Soy fan de su relación porque en su lugar quisiera ser yo, llenarte de besos de noche y de día, no sabes lo que daría. Soy fan de su relación, aunque no quisiera, no tengo otra opción”, dice la letra.

A pesar de que en un comienzo se creyó que la canción era de Grupo Firme, el autor, quien es conocido por su participación en Banda El Recodo, Los Recoditos y La Adictiva, desmintió la teoría a través de su cuenta oficial de TikTok, donde también agradeció por el “buen recibimiento”.

¿Pepe Aguilar demandará a los autores de ‘Fan de su relación’?

Carlos Sarabia aseguró que no existe ninguna demanda en su contra, luego de que trascendió la noticia del supuesto enojo de Pepe Aguilar por la canción y de las presuntas medidas legales que tomaría para eliminarla de las plataformas de streaming.

Además, señaló que la canción no va dirigida hacia ninguna persona en específico y que a pesar de tratarse de un tema polémico, busca llegar a los escuchas que han pasado por situaciones similares.

“Se está haciendo muy muy polémica por todo lo que habla la canción y sobre todo el título, pero recuerden mi raza, que la vida se hace canción y las canciones son parte de la vida. No va dedicada para alguien en particular, va para todos aquellos que han pasado estas situaciones en el amor”, señaló.

El músico también dirigió unas palabras para ‘Don Pepe’, en las que enfatizó que no es algo personal, que la canción está inspirada en Tristán y Angelica, personajes que interpretaron al matrimonio en el capítulo de La Rosa de Guadalupe.

¿Por qué se hizo viral la frase ‘fan de su relación’?

Desde el comienzo de su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más controversiales del mundo de la farándula mexicana, debido a que anunciaron su compromiso a tan solo semanas de que el sonorense se separó de Julieta Cazuchelli.

La menor de la Dinastía Aguilar fue acusada de ser una mala amiga con la cantante argentina, luego de que se viralizó que además de autodefinirse como la tía de la pequeña Inti, quien es hija de Nodal y ‘La Jefa’, comentaba las fotografías de la expareja con frases como ‘fan de su relación’.

Letra de la canción Fan de su Relación

Se miran muy bien para ser sinceros,

no lo digo yo, lo dice el mundo entero.

Like para ustedes que juegan a ser el amor de sus vidas

mientras yo aquí, muriendo de envidia.

Soy fan de su relación

porque en su lugar quisiera ser yo,

llenarte de besos de noche y de día,

no sabes lo que daría.

Soy fan de su relación,

aunque no quisiera, no tengo otra opción.

La neta les mando puras buenas vibras,

que les salga bien la movida.

Ojalá les dure ser la sensación

lo mismo que dura esta pinche canción.

Like para ustedes que juegan a ser el amor de sus vidas,

mientras yo aquí muriendo de envidia.

Soy fan de su relación

porque en su lugar quisiera ser yo,

llenarte de besos de noche y de día,

no sabes lo que daría.

Soy fan de su relación,

aunque no quisiera, no tengo otra opción.

La neta les mando puras buenas vibras,

que les salga bien la movida.

Ojalá les dure ser la sensación

lo mismo que dura esta pinche canción.