Tras la muerte del comentarista deportivo André Marín Puig por la madrugada del 16 de septiembre, distintos periodistas lamentaron su deceso a través de redes sociales, sin embargo, las palabras de David Faitelson contra la declaración de José Ramón generaron una fuerte polémica.

Durante una entrevista, José Ramón Fernández Álvarez emitió su opinión sobre que su colega, quien falleció después de una larga lucha contra la bacteria Clostridium Difficile, trabajó años enfermo para Televisa.

El especialista deportivo aseguró que “alguien se aprovechó de la enfermedad” de André Marín, ya que según su perspectiva, “él tenía que haber descansado” porque “no lo veía del todo bien”.

“Me di cuenta porque usaba mascarilla para protegerse, la respiración le costaba trabajo, él tenía que haber descansado, a lo mejor dejar de trabajar un buen tiempo hasta que los doctores lo dieran de alta”, enfatizó.

Tras la explicación, señaló que “gente con mala hazaña lo llevó” a trabajar, lo que produjo que David Faitelson, quien ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes para su amigo y colega, enfureciera en contra de su postura.

“La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir”, expresó tras señalar que se debía respetar la memoria y la familia de André Marín, pero que próximamente hablaría sobre el tema.

Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio.

Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir… https://t.co/dYFEdU6FYc — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 17, 2024

David Faitelson agradece a Televisa

A pesar de la polémica, David Faitelson realizó una publicación exclusiva par agradecer a Televisa por el apoyo que le brindaron a André Marín y aseguró que “nunca dejan atrás a un empleado”.

“Muchas gracias Emilio Azcarraga y muchas gracias, Bernardo Gómez. Gracias por estar ahí incondicionalmente, con la chequera lista para pagar hospitales, médicos, funerarios, boletos de avión… para ofrecer atención. Esta es una empresa con valor humano y respeto. nunca dejan arepas a un empleado. Mi agradecimiento eterno”, indicó.

¿De qué falleció André Marín?

André Marín falleció a los 52 años tras años de luchar contra los estragos de la bacteria Clostridium Difficile y de “tres neumonías diferentes” que adquirió cuando se encontraba en el hospital, luego de asistir a una revisión de su espalda que concluyó con el periodista en terapia intensiva y el deterioro de su tejido pulmonar.

Durante una entrevista con Paty Chapoy, Marín aseguró que todos sus problemas de salud comenzaron cuando le “explotó el estómago” a causa del estrés; "El estrés, todo fue por estrés, y acumular el tema de los divertículos, uno explotó y ya me estaba yendo", señaló.

Tras someterse a un doble trasplante de pulmón, la recuperación del comentarista se vio afectada y falleció por la madrugada del 16 de septiembre de 2024.