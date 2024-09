La familia real británica no fue la única en advertirle al príncipe Harry que había algo “mal” con Meghan Markle; los familiares de la princesa Diana también hablaron con el duque de Sussex y le manifestaron su preocupación ante el comportamiento y la forma de ser de la exactriz; el hermano de Lady Di incluso le dijo que sería un “problema” para la familia, pero Harry decidió ignorarlo. Una fuente cercana reveló los detalles de esta conversación que tuvieron Charles Spencer y el hijo menor del rey Carlos III.

Son pocos los integrantes de la familia real que sienten cariño por Meghan Markle, así lo han informado fuentes del Palacio de Buckingham, quienes aseguran que la duquesa de Sussex únicamente mantiene comunicación y una relación cercana con las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del príncipe Andrés.

Aunque Harry se esforzó porque la familia real sintiera aprecio por su esposa, no lo consiguió y, de hecho, logró el efecto contario, incluso con la familia de su mamá, la princesa Diana: los Spencer. Recientemente se dio a conocer que varios de ellos nunca aprobaron a Meghan Markle.

De acuerdo con el libro “Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsor”, de Tom Bower, se le pidió a Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana, que hablara con Harry sobre su relación con Meghan. Según Bower, el conde de Spencer y las hermanas de Diana, Lady Sarah McCorquodale y la baronesa Jane Fellowes, pensaron que Meghan tendría dificultades para encajar en la familia real y que eso traería problemas.

El libro explica cómo, en otoño de 2017, Harry presentó a Meghan Markle a las dos hermanas de Lady Di y a su mejor amiga, Julia Samuel. “Harry asumió que la familia y los amigos de Diana verían una similitud entre la princesa Diana y su prometida. Ambas, dijo, compartían los mismos problemas. Estaba decepcionado. Nadie estaba de acuerdo en que su vulnerable madre tuviera algo en común con su novia. Lo que le incomodó más fue que pensaron que Meghan no encajaría en la familia real”, señaló el experto.

Además, agregó: "Su inquietud fue expresada por Charles Spencer, el hermano de Diana. A pedido de William, Spencer intervino. Spencer, que se casó tres veces, advirtió a su sobrino que reconsiderara su prisa por casarse. Su consejo provocó una reacción amarga. ‘Esto iba a ser realmente difícil’, reflexionaría Harry más tarde sobre cómo establecer el lugar de Meghan en la familia”.

Fue así como Harry se dio cuenta que nadie aceptaba su relación con Meghan y cuando renunció a sus deberes reales, no pidió ayuda tampoco a Charles Spencer, mucho menos a cualquier otro familiar de la princesa Diana. Sin embargo, diversos medios británicos informaron que los duques de Sussex regresarán a Reino Unido en diciembre de este año para pasar Navidad con los Spencer, posiblemente, en un acto de reconciliación entre ellos.

Meghan y Harry señalados de ser malos vecinos: desprecian a la gente y les dicen que 'no les interesa' conocerlos

Los vecinos de Meghan y Harry en Montecito, California, están muy decepcionados por la actitud de los duques de Sussex, pues aseguran que son malos vecinos y que incluso han llegado a “despreciar” a la gente. Frank McGinity, residente de la zona, se sintió ignorado cuando lo rechazaron en la puerta de la lujosa casa, diciendo que "no les interesan" los vínculos de vecindad.

El veterano de la Marina de los Estados Unidos esperaba compartir sus películas sobre la historia de Montecito para ayudar a Meghan y Harry a establecerse, pero en cambio recibió este mensaje de desprecio, informó The Mirror.