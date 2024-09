A Ángela Aguilar le gusta presumir en público su matrimonio con Christian Nodal sin importar el qué dirán y las múltiples críticas en su contra que abundan en internet.

En redes sociales se está viralizando un video que muestra a la hija de Pepe Aguilar, durante el concierto que dio este fin de semana en Valle de Bravo, en el que deja claro que el cantante sonorense le pertenece

Mientras interpretaba el éxito de la pareja Dime cómo quieres, Ángela hizo referencia a la frase “porque eres mi novio, Christian”, con la que hizo oficial su relación en un concierto de él en el Auditorio Nacional, tan sólo días después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu.

La menor de la Dinastía Aguilar cambió su popular frase “porque eres mi novio, Christian”, por “porque eres mi esposo, Christian” justo al final de un fragmento de Nodal en la canción.

Los internautas no se hicieron esperar y en redes sociales la criticaron por mostrarse “obsesionada” con su esposo y por querer “llamar la atención” en cada momento que se le presenta.

Hubo quien la llamó “ridícula” y otros le cuestionaron por qué seguía presumiendo su matrimonio si ya “a nadie le importa”, y que le debería “dar vergüenza” por “robarle el marido a la amiga”.

En las cuentas de fanáticos de Nodal en Instagram y X, defendieron a la pareja del momento y dijeron que su relación “nunca pasará de moda” y que Ángela presume a su esposo porque lo ama de verdad y al final del día están juntos.

“Que bien Ángela que todo el mundo gustele o no sepan que presumes que te eligió a ti y eres su señora esposa como él lo dice tan amorosamente”, escribió una usuaria de Instagram. “Qué linda ella grita a los 4 vientos que es su esposo Christian sabiendo que la van a criticar y yo la aplaudo porque hay que tener una gran autoestima para brillar como una reina, con el talento que tiene. Princesa de México”, dijo otra.

El ajetreado fin de semana de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La viralización del video sucede en medio de un fin de semana agitado para la pareja. Nodal se presentó en Dolores, Hidalgo para celebrar la Independencia de México mientras Ángela estuvo alejada de él presentándose en Valle de Bravo.

Días previos, Nodal estuvo en Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija Inti en una gran fiesta organizada por Cazzu y a la que acudieron celebridades como Nicki Nicole.

Para cerrar su fin de semana, Nodal y Ángela, así como Leonardo y Pepe Aguilar, fueron vistos en el desfile cívico del 16 de septiembre en el Zócalo capitalino disfrutando del show junto al escenario del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La pareja fue fotografiada feliz y entretenida viendo el desfile militar para poco después retirarse del lugar acompañados de sus guardaespaldas por una de las puertas de Palacio Nacional.

Nodal explota contra internautas por hablar “mierda” de él

Tras su viaje rápido a Argentina para celebrar el primer año de su hija Inti, Nodal explotó en Instagram contra sus haters por hablar “mierda” y criticarlo por no haber felicitado públicamente a la niña.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, que qué mal el otro”, dijo el cantante de regional mexicano en sus stories.

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo, como usan una imagen con mi hija para decir ‘ah no, que este cabrón no quiere pagar manutención, ah no que una jueza negocio que no se qué. Hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos”, continuó el yerno de Don Pepe Aguilar.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía se hace un mierdero en los comentarios ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, continuó molesto.

Más adelante en sus videos, Christian dijo contundentemente: “No entiendo porqué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite no se metan para estas cosas”.