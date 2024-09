Los empresarios Lauren Sánchez y Jeff Bezos fueron captados por paparazzis al salir de Zero Bond en la ciudad de Nueva York.

La pareja deslumbró antes de partir hacia Las Vegas para asistir a una pelea de UFC.

La periodista y piloto Lauren Sánchez presumió la espectacular figura que posee a los 54 años ataviada con un increíble minivestido de cuero en color verde. La prenda dejó a la vista su diminuta cintura y los tremendos brazos y piernas torneadas que posee.

Aumentó el glamour con stilettos, una pulsera de oro en el pie y una cartera roja de cuero. Peinó su cabellera negra en ondas y usó aretes dorados.

Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Las fotos de Lauren Sánchez salen a la luz luego de que rompiera en llanto en Good Morning America al recordar el momento en que una maestra la ayudó a darse cuenta de que no era “tonta” después de pasar décadas luchando con una dislexia no diagnosticada.

La empresaria de 54 años, que está comprometida con el fundador de Amazon, hizo una emotiva aparición para promocionar su nuevo libro infantil, The Fly Who Flew to Space.

Explicó que se inspiró para escribir el libro en las mismas luchas a las que ella se enfrentó una vez y admitió que a su hijo Evan Whitesell, de 18 años, también se le ha diagnosticado un trastorno del aprendizaje, que causa problemas para leer y escribir correctamente.

“Este libro es para mí cuando tenía ocho años y realmente me sentía tonta. Tenía muchas ganas de ser periodista, era lo único que quería ser, y pensé: 'No puedo escribir', era horrible. La profesora dijo: ‘Simplemente escribe sin pensar en la ortografía ni la puntuación’”.

“No recuerdo de qué se trataba la historia. Ella literalmente me miró después de que la entregué y me dijo: ‘No eres tonta, simplemente no sabes escribir, y me hizo una prueba de dislexia. Fue una profesora de una universidad comunitaria quien se interesó por mí. Pasé de ser un estudiante con un promedio de 2.0 que apenas lograba avanzar a un promedio de 3.8, ingresé en la USC y me convertí en periodista”, narró emocionada.

La celebridad de la televisión estadounidense y piloto de helicópteros le dijo a la revista Vogue que todavía está preparando su boda con el magnate dueño de Amazon a más de un año de haberse comprometido.

Asimismo, dio detalles de cómo Bezos le entregó el anillo de compromiso valorado en poco más de $2.5 millones de dólares en mayo pasado.

Recordó que Jeff le hizo la gran pregunta mientras cenaban juntos en su millonario yate; dijo que casi se “desmayó” al ver la joya de diamantes bajo una almohada.

En cuanto a la boda, Lauren Sánchez, de 54 años, dijo que estaba en las primeras fases de planificación del gran día, aunque estaba más ocupada y preocupada porque la fiesta del cumpleaños número 60 del empresario saliera bien el mes pasado.

“Todavía estamos pensando en la boda y en lo que va a ser. ¿Será grande? ¿Será en el extranjero? Aún no lo sabemos”, señaló.