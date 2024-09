Las Vegas, Nevada, ya se ha consolidado como una de las mejores ciudades para celebrar el aniversario de la Independencia de México y es que se organizan celebraciones de fiestas patrias mexicanas en todo el strip: en hoteles, restaurantes, arenas y antros.

Conciertos de fiestas patrias mexicanas 2024 en Las Vegas

Este septiembre de 2024 podrás disfrutar de los conciertos de grandes estrellas de la música mexicana y latina en Las Vegas. Estos son algunos de los mejores espectáculos en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Luis Miguel tocará en The Colosseum del Caesars Palace el jueves 12 de septiembre, el sábado 14 de septiembre y el domingo 15 de septiembre.

Peso Pluma se presenta en el T-Mobile Arena el jueves 12 de septiembre.

Banda MS estará en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort & Casino el viernes 13 de septiembre.

Gloria Trevi tocará en PH Live en Planet Hollywood Resort & Casino el viernes 13 de septiembre.

Lucero & Mijares se presentan en el Resorts World Theatre del Resorts World Las Vegas el viernes 13 de septiembre.

Poncho Sánchez estará en Myron’s en The Smith Center el viernes 13 de septiembre y el sábado 14 de septiembre.

Matute tocará en el Teatro Venetian del The Venetian Resort Las Vegas el viernes 13 de septiembre.

Duelo se presentará en The Theater del Virgin Hotels Las Vegas el viernes 13 de septiembre.

Los Bukis tocarán en Dolby Live en el Park MGM Las Vegas el viernes 13 de septiembre, el sábado 14 de septiembre, el miércoles 18 de septiembre, el viernes 20 de septiembre y el sábado 21 de septiembre.

Cuco se presenta en el Brooklyn Bowl Las Vegas en The LINQ Promenade el sábado 14 de septiembre.

Matisse tocará en House of Blues Las Vegas en el Mandalay Bay Resort & Casino el sábado 14 de septiembre.

Carín León llegará con su show al Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort & Casino el sábado 14 de septiembre.

Ana Bárbara tocará en el Pearl Concert Theater en el Palms Casino Resort el sábado 14 de septiembre.

Pancho Barraza se presenta en The Theater en Virgin Hotels Las Vegas el sábado 14 de septiembre.

Alejandro Fernández cantará en el MGM Grand Garden Arena del MGM Grand Hotel & Casino el sábado 14 de septiembre y el domingo 15 de septiembre.

El 90's Pop Tour con Sentidos Opuestos , The Sacados , JNS , Magneto , Kabah , Caló y Laura León se presentan en el Planet Hollywood Resort & Casino el domingo 15 de septiembre.

Emmanuel se presentará en el Teatro Venetian del The Venetian Resort Las Vegas el sábado 14 de septiembre y el domingo 15 de septiembre.

Arteciopelados y Elefante tocarán en House of Blues Las Vegas en el Mandalay Bay Resort & Casino el domingo 15 de septiembre.

Fuerza Regida estará en Zouk Nightclub en Resorts World Las Vegas el sábado 14 de septiembre y en T-Mobile Arena el domingo 15 de septiembre.

Chayanne cantará en el MGM Grand Garden Arena en el MGM Grand Hotel & Casino el domingo 22 de septiembre.

Carlos Santana tocará en House of Blues Las Vegas en el Mandalay Bay Resort & Casino el miércoles 25 de septiembre; jueves 26 de septiembre; sábado 28 de septiembre; domingo 29 de septiembre; miércoles 2 de octubre; jueves 3 de octubre; sábado 5 de octubre; y domingo 6 de octubre.

Los Ángeles Azules se presentan en el Pearl Concert Theater en el Palms Casino Resort el jueves 26 de septiembre.

Otras celebraciones de fiestas patrias en Las Vegas

A partir del domingo 1 de septiembre y durante todo el mes, el Grand Canal Shoppes en The Venetian Resort Las Vegas ofrecerá a sus huéspedes una oportunidad gratuita para tomarse fotos en un escenario decorado con papel picado, una tradicional artesanía mexicana con intrincados diseños, dice Las Vegas Convention & Visitors Authority.

Además, el centro comercial celebrará nuevamente su evento anual “El Grito” en la Plaza de San Marcos el domingo 15 de septiembre. Esta vibrante ceremonia incluirá un desfile por todo el complejo con una banda de mariachis y bailarines folclóricos, y contará con la actuación de Eli Zamora, participante de las versiones mexicana y estadounidense de The Voice.

Simplemente caminar por el Strip se convierte en una experiencia diferente durante las fiestas patrias. Contágiate del espíritu patriótico de los mexicanos vestidos de tricolor y de quienes van armando la fiesta desde sus automóviles en caravanas.

Toma margaritas. En Uno Más de Sahara tienen las clásicas, pero también otras de sabor mango y pepino que son un gran complemento. El restaurante ambienta la noche con música mexicana y latina. Además hay elementos decorativos alusivos a México, como pinturas intervenidas por cactus y calaveras.