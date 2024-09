La actriz Demi Moore sorprendió al desfilar por la alfombra en el estreno de su nueva película The Substance.

Cautivó a los fotógrafos, presentes en el Directors Guild of America Theater de Los Ángeles, ataviada con un espectacular vestido rojo strapless de Oscar de la Renta.

La delicada prenda estaba bordada con láminas brillantes que formaron rosas a lo largo del vestido. Destacó su diminuta cintura y los brazos torneados que posee a los 61 años de edad.

Aumentó el glamour con anillos, brazaletes y aretes de diamantes. Además sus estilistas destacaron sus rasgos faciales con sombras brillantes sobre sus párpados, rubor rosa tenue en los pómulos y abundante gloss en los labios. Dejó suelta, y peinada en ondas, su larga cabellera negra.

Demi Moore/ Chelsea Lauren/Shutterstock vía Grosby Group

A la premiere de la película acudieron sus tres hijas: Rumer, de 36 años; Scout, de 33; y Tallulah, de 30.

Rumer y Tallulah, lucieron deslumbrantes con vestidos negros, pero Scout prefirió un vestido marrón semitransparente con una larga capa.

En la película The Substance, Demi Moore interpreta a una instructora de aeróbics de televisión que, después de ser despedida, se entera de The Substance, un suero secreto que crea una versión separada y alternativa de ella misma (interpretada por Margaret Qualley) que le permitirá existir en un cuerpo más joven.

Sin embargo, la sustancia requiere que las dos personalidades alternen sus cuerpos y el personaje de Demi descubre que hay algunos efectos secundarios que revuelven el estómago cuando toma demasiada sustancia con la esperanza de vivir en un cuerpo más joven a largo plazo.

The Substance se estrena en cines el 20 de septiembre.

Demi Moore dijo que se sintió “conmovida” desde que leyó el guión de la película, pues sintió que era una manera de explorar este tema del envejecimiento que comienza a vivir en carne propia.

Señala que hay una presión de mantenerse como una mujer idealizada por el hombre. “En esencia, de lo que realmente se trata la película es de lo que nos hacemos a nosotros mismos, y me encantó que estuviera ilustrado de una manera tan física, mostrando esa violencia con lo que hacemos con nuestros pensamientos, cómo nos atacamos a nosotros mismos y distorsionamos las cosas”, dijo.

Demi Moore ha dicho a sus hijas que la única constante verdadera en la vida es el cambio. Y es un proceso de aceptación constante.

Demi Moore ahora es una de las actrices mejor pagadas de la industria, pero recientemente reveló al podcast The Interview del periódico The New York Times que no siempre fue así. Reveló que su expareja Bruce Willis la influyó para exigir un salario de 12.5 millones de dólares por su papel en Striptease (1996), con lo que se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo.

“No se trataba de compararme con él. Sí, vi lo que le pagaban. En realidad, se trataba más bien de: ‘¿Por qué no debería hacerlo? Si hago la misma cantidad de trabajo, ¿por qué no debería hacerlo?’”, reflexionó.

“No se trataba solo de mí; se trataba de cambiar el campo de juego para todas las mujeres. Pero como estaba interpretando a una stripper, traicioné a las mujeres Me criticaron”, dijo a la revista Variety.

Ahora Demi Moore es un modelo a seguir en la industria y se reconoce su trayectoria.