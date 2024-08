La actriz Paty Navidad encaró a la periodista Anabel Hernández luego de que ésta la vinculara al crimen organizado de México en uno de sus libros, escrito hace unos años.

Durante la transmisión del programa La Mesa Caliente, de Telemundo, Patricia Navidad enfrentó a Hernández por haberla nombrado en el libro Las Mujeres del Narco sin tener ninguna prueba sobre supuestos nexos con el narcotráfico.

"A mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una la cual yo acepté y conté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor en la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy. Pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas. Yo te invité en ese momento a que me mostraras las pruebas. Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de una manera tramposa para mí de que me contaron, se dice y se rumora. No hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentira", confrontó Navidad.

Y agregó: “Yo no me dedico al narcotráfico ni tengo ni un sólo nexo como usted lo ha dicho”. Más adelante en la discusión a su favor, Paty señaló que intentó demandar a Anabel, a lo que ésta la retó a hacerlo.

Paty se refirió a la forma en que Anabel escribió dicho libro y las fuentes que consultó para contar cada historia, incluso cuestionó si ella pertenece al narco o tiene vinculaciones cercanas.

“Su libro está escrito de manera chismosa, usted lo tiene que vender como cómics, como ciencia ficción o como chismes, usted revuelve verdades con mentiras y, al usted combinar verdades con mentiras, se pierde el valor de todo su libro. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus fuentes? Porque entonces hay que investigarla a usted. ¿De dónde saca usted todas estas fuentes de que le dicen?”.

La actriz de Por amar sin ley señaló que Anabel no tiene ninguna prueba de que la inculpe de estar relacionada al crimen organizado, ni de haber recibido beneficios de personas poderosas como una supuesta residencia y joyas.

“Usted no me puede comprobar absolutamente nada y vamos a medir colas, si usted va a hablar quién es usted para juzgarme”.

En cuanto los ánimos se calentaron, Paty invitó a Anabel a demandarla y demostrar con pruebas que en realidad es una de las mujeres del narco como lo menciona en el libro.

“A ver, enséñeme la residencia y las joyas, la reto, debe de tener usted testigos, enséñeme los testigos, la reto para que usted me compruebe a mí porque se van a caer todas sus mentiras”, señaló Paty. “Ni usted ni nadie tiene el derecho a decir nada de mí. Lo que yo tengo me lo he ganado trabajando. Mi integridad, mi dignidad me respalda”.

Después de la confrontación en vivo, Anabel Hernández y Paty Navidad se convirtieron en tendencia en redes sociales, en las que los usuarios criticaron las historias de la periodista y también pusieron en duda la veracidad de lo que escribió.

Asimismo, los internautas la tacharon de “amarillista”, “falsa” y de “la chismosa de redes sociales que hace todas sus investigaciones a partir de lo que le dijeron o le contaron”.

¿Qué dice Anabel Hernández de Paty Navidad?

La confrontación que tuvo la actriz con Hernández tiene origen en el libro Las Mujeres del Narco, donde Anabel vinculó a Paty con el capo Arturo Beltrán Leyva.

Según contó la periodista, Paty tuvo un encuentro con Leyva durante un show privado en el cumpleaños de él. Navidad aceptó el hecho, pero dijo que en ese momento no sabía de quién se trataba y que sólo iba a trabajar.

Añadió que fue al show sin cobrar y que en ningún momento llegó en camionetas con escoltas y se le dio regalos, joyas y dinero, tal y como se atestigua en el libro.