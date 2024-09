¿Angélica Vale demandará a Gala Montes por ser llamada “La Novia de México”? En los últimos días los fanáticos de La Casa de los Famosos (LCDF) se lanzaron en contra de la actriz de 48 años por decir que iba a tomar acciones legales en contra de la participante de LCDF porque la llamaron “La Novia de México”, apodo con el que se le conoce a Angélica María desde hace muchos años; Angélica Vale reaccionó furiosa y aseguró que ha recibido mucho odio en redes sociales; también, aclaró qué hay de cierto con el tema de la demanda.

A principios de esta semana, la revista TVNotas reveló que Angélica María y Angélica Vale estaban furiosas por el “robo” del apodo de “La Novia de México”, ya que los seguidores de Gala Montes comenzaron a llamar a la joven de esta forma debido al gran cariño que sienten por ella.

De acuerdo con la publicación, madre e hija estaban molestas por esta situación. “Es muy poco profesional que se valore a chavitas que no tienen mucha trayectoria y las vuelvan famosas. Vale no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama” señaló la fuente al citado medio.

El rumor se hizo más fuerte cuando se aseguró que Angélica María tenía los derechos del nombre “La Novia de México” ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor Oficial (Indautor). Debido a todo el escándalo y a que ambas fueron duramente señaladas es que Angélica Vale decidió hablar al respecto y lo hizo a través de sus redes sociales, las cuales, afirmó, la han atacado fuertemente.

¿Angélica Vale demandará a Gala Montes por usar apodo de “La Novia de México”?

En su cuenta oficial de X, antes Twitter, Angélica Vale reaccionó muy molesta y explotó contra todas aquellas personas que han asegurado que interpondrá una demanda contra Gala Montes, de LCDF. La famosa comenzó diciendo que estaba cansada de los ataques que ha recibido y se defendió diciendo que no había hablado mal de nadie.

“A ver… Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público y sé que hay lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra NADIE”, se lee en su cuenta de X.

Prosiguió: “En esta vida hay cosas mucho más importantes que el hate y la cantidad de insultos que hemos recibido, por algo que no hemos hecho, por eso no había publicado nada, pero no se vale que por un chisme siga esta mala onda. Los títulos los pone el público, en eso si estamos de acuerdo, el público siempre ha mandado. Sé que hay mucho amor para mi mamá, para mí y también para Gala, que nos une el hecho de haber empezado desde muy chicas nuestras carreras.”

La actriz pidió a los seguidores de La Casa de los Famosos y a todos aquellos que la han señalado injustamente no tomarse las cosas tan en serio, pues cuando mencionó que iba a demandar a Gala por usar el apodo “La Novia de México” lo hizo de broma. “Pero ya bájenle 2 rayitas… Yo solo me dedico a entretener, a que la gente se divierta con mi trabajo. Ni mi madre ni yo hemos sido jamás de escándalos y no comenzaremos a ahora. Ya no hablaré más de este tema. Gracias y como siempre digo… ¡Menos odio… Más amor!”, enfatizó.

Por último, precisó lo siguiente: “Sí, dije en una entrevista que ‘La Novia de México’ era mi mamá, y que de broma la defendería, nunca tirándole mala onda a nadie. Pero en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho y todo malinterpretar.”

Si, dije en una entrevista, que La Novia de México era mi mamá, y que de broma de defendería, nunca tirándole mala onda a nadie. Pero en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho y todo malinterpretar. — Angelica Vale (@angelicavale) September 27, 2024

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y cientos de personas comentaron la publicación de Angélica Vale: “Pero ¿registrarlo? Preciso ahora que te molestó claramente que le dijeran a Gala así? Ella no tiene idea y es un juego entre los fans, no era necesario todo el show en las entrevistas, nadie le va quitar nada a nadie, tú creaste este ambiente”, “Tu soberbia te superó” y “Exacto, las épocas cambiaron y por eso se le puede decir “la novia de México” a quien queramos (de preferencia que sí sea mexicana, no como tu mamá)” fueron algunos de los mensaje que le escribieron a la hija de Angélica María, quien finalmente dejó en claro que no demandará a Gala Montes.