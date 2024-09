Cazzu está retomando su vida, y aparentemente dando una segunda oportunidad en el amor, después de protagonizar una de las polémicas más grandes y mediáticas en el mundo del espectáculo en los últimos meses.

Y es que se afirma que la cantante argentina está iniciando una nueva etapa en su vida amorosa con un ex amor al que estuvo vinculada durante tres años poco antes de salir con Nodal.

La información sobre Cazzu y su ex fue dicha en el programa Chisme No Like por los presentadores Elisa Beristain y Javier Ceriano. Al parecer el susodicho es Tomás Manuel Campos, conocido en Argentina como C.R.O.

La pareja terminó en 2019 para seguir caminos diferentes; sin embargo, ambos mantuvieron una buena amistad en los siguientes años. Según la información, esta cercanía los hizo querer intentar de nuevo un romance.

LEE MÁS: Kylie Jenner se luce con ajustado minivestido de cuero en la fiesta de Rosalía

“Cazzu ya descansa en los brazos de Tomás”, informaron en Chisme No Like. Supuestamente C.R.O ha ayudado a Cazzu a superar a Nodal y a lidiar con la polémica desatada tras su separación y boda de éste con Ángela Aguilar tan sólo semanas después.

¿Quién es Tomás Manuel Campos?

Se sabe que C.R.O, de 26 años, es un famoso músico del género urbano en Argentina. Uno de sus éxitos más grandes es CRO: Bzrp Music Sessions Vol. 29, hecho precisamente con el productor Bizarrap.

En una entrevista que dio en su momento, Cazzu dijo que había terminado con Tomás debido a sus carreras individuales y apretadas agendas de trabajo que los mantenía lejos entre sí por mucho tiempo.

Los supuestos romances de Cazzu tras Nodal

Esta no es la primera vez que Cazzu se ve vinculada a un nueva relación tras Nodal. Hace unos meses se comentó que sostenía un romance con su productor Nico Cotton , con quien trabaja en su nuevo álbum.

Los fanáticos de Cazzu insinuaron que su relación iba más allá de lo profesional después de que en Instagram circularan fotos de ambos juntos, mostrándose unidos y con una evidente química.

“En todo caso, está mejor que Nodal”, “Viéndolo bien, hacen bonita pareja”, “Qué lindura ese Nico. Se le arregló el gusto a Cazzu. ¡Felicidades!”, dijeron los internautas después de que Cotton compartiera una foto de los dos en el estudio de grabación.

Cotton es bastante cercano a Cazzu, tal es el caso que fue uno de los invitados a la fiesta del primer año de Inti, la hija que la argentina comparte con el cantante de regional mexicano.

Ante los rumores y comentarios de los fans que quieren ver a Cazzu feliz en otra relación romántica, Cotton se pronunció al respecto y negó que haya noviazgo entre los dos.