El príncipe Harry se parece a su papá, el rey Carlos III, más de lo que a él le gustaría: para evitar que Meghan Markle se robe la atención de todos y que los reflectores apunten hacia ella, el duque de Sussex decidió comenzar una gira por Nueva York y Londres sin su esposa. Fuentes revelaron que a Harry le molesta que Meghan sea el centro de atención, actitud que también sintió Carlos cuando la princesa Diana acaparaba las cámaras en los eventos a los que acudían juntos.

El príncipe Harry decidió dejar a Meghan Markle en casa con sus hijos, Archie y Lilibet Diana, que llevarla con él a su gira por Nueva York y Londres (la cual comenzó el pasado 22 de septiembre) y que nuevamente la exactriz de “Suits” se robara las cámaras y los titulares de todos los periódicos. Cientos de fanáticos de la realeza británica criticaron la actitud del duque de Sussex y la compararon con la de su papá, el rey Carlos III.

El 28 de marzo de 1983, una foto de la princesa Diana llorando le dio la vuelta al mundo, pues se veía a la joven esposa del entonces príncipe Carlos destrozada. El momento sucedió durante una gira que la pareja real hizo por Australia y Nueva Zelanda, la cual duró 6 semanas y, se dice, provocó una fuerte ruptura en su matrimonio pues Carlos se puso celoso de Diana al ver que todo mundo la quería y que era el centro de atención. A partir de ese momento, su relación fue en caída.

Tal parece que algo similar le estaría pasando al príncipe Harry: un experto en realeza dijo al Daily Mail que Harry necesita figurar porque cada vez se siente más atrapado por la sombra de su esposa: “a veces, Harry se siente como una pieza de repuesto y a menudo parece infeliz cuando sale con Meghan a eventos en California. Creo que ha llegado a un punto en el que quiere más para sí mismo. Ha cumplido 40 años y debe estar preguntándose qué le depara el futuro”, señaló el biógrafo Phil Dampier, autor del libro “Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words”.

Asimismo, agregó: “Creo que está desesperado por encontrar un nuevo significado a su vida y eso parece implicar independizarse más (…) tiene unos días en Nueva York y luego se dirige a Londres para el evento WellChild en el que ha estado involucrado durante años (…) está claro que quiere encontrar algunas causas en las que pueda involucrarse y darle algún propósito a su vida”.

¿Qué piensa Meghan Markle de que Harry haga giras solo? De acuerdo con el experto, la duquesa de Sussex no quiere volver a Reino Unido, por lo que ella estaría de acuerdo en que su esposo se vaya solo y atienda sus asuntos. Sin embargo, también refieren que podría haber sido un duro golpe pues el duque de Sussex la habría excluido, cuando la mayor parte del tiempo hacen las cosas juntos.

Para los fanáticos de la realeza, el que el príncipe Harry se haya ido solo de gira sin Meghan muestra que está cansado de sentirse menos, por lo que en los últimos días buscará “reafirmarse” como la personalidad que quiere ser, un referente en la realeza y parte del legado de su mamá, la princesa Diana.

¿Meghan Markle y el príncipe Harry se separan? Aseguran que su matrimonio está por terminar

Las cosas entre Meghan Markle y el príncipe Harry no están del todo bien como ellos quieren aparentar, al menos así lo señalan fuentes cercanas al medio RadarOnline, quienes aseguran que están a punto del “colapso matrimonial”. Parte del problema que tienen los Sussex y por el cual ahora estarían atravesando una crisis es porque el duque está “harto” del “sueño americano” de Meghan, que incluía convertirse en amigos de todos los famosos de Hollywood, algo que evidentemente no lograron.

La fuente afirmó que la infelicidad de Harry y la caída de su popularidad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos podrían conducir a una separación y una guerra entre él y Meghan por la custodia de sus hijos.