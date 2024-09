Elizabeth Hurley recientemente fue nombrada la mujer más sexy del mundo por la revista Maxim a los 59 años de edad. En una reciente publicación de redes sociales dejó claro el por qué de su nombramiento.

La celebridad compartió en Instagram varias fotografías de sí misma haciendo alarde de su belleza y sensualidad ataviada con un pequeño vestido, hecho sobre tela traslúcida con estampado de leopardo.

La prenda dejó a la vista su traje de baño nude, compuesto por un bikini y un sostén con cuello halter. Sumó un par de pendientes de oro largos y una manicura natural recién hecha.

Elizabeth lució su belleza enmarcada por una melena color castaña con mechones rubios peinados en ligeras ondas. “Gracias Joan & Percy por dejarme grabar mi nueva colección @elizabethhurleybeach en su hermosa casa #sttropez @joancollinsdbe. Este es mi nuevo coqueto kaftan”, escribió bajo las fotografías.

Por su parte, su rostro se mostró con colorete color durazno, párpados ahumados, largas pestañas con rímel negro, labial rosa baby y ojos delineados para resaltar sus ojos azules.

En publicaciones previas, la actriz de Al Diablo con el Diablo compartió la portada de la revista Maxim en la que la nombraron la mujer más sensual actualmente; también compartió un detrás de cámaras de la sesión que hizo para la publicación.

A través de un video, Liz Hurley se dejó ver con un atuendo braless azul y un diminuto bikini, además de joyas exclusivas de Versace.

La sesión fotográfica fue hecha durante su último viaje a St. Tropez este verano, según contó en Instagram. Aprovechó su viaje para hacer más sesiones fotográficas para su colección de trajes de baño Elizabeth Hurley Beach.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. Dice que su mantra es "No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde". Dicho de otra manera, la estrella come continuamente pero porciones pequeñas, mastica correctamente y evita cenar muy tarde.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.