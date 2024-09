Lola León , hija de Madonna, conquistó las redes sociales con una publicación en bikini que recientemente compartió con sus fanáticos.

En las fotografías , la estrella de las pasarelas se lució en una selfie ataviada con un traje de baño de dos piezas hecho con tela brillante, con un efecto glitter , que le hizo brillar; usó un sostén de triángulo con cuello halter y un bikini de cintura baja.

LEE MÁS: Pepe Aguilar lanza advertencia a Nodal en nueva canción: "Haz las cosas bien" con Ángela Aguilar

La modelo combinó el atuendo con sandalias negras con amarillo, un par de collares con diamantes y un bolso tote blanco. Al parecer Lola se encontraba en la playa en el momento en que se tomó la selfie.

En la misma publicación se lució ataviada con más looks de impacto como un corsé nude, un mini short gris y un vestido strapless con recortes en el torso.

Mostró su cabellera negra azabache peinada en mechones rizados con extensiones degrafiladas.

En tanto, su rostro se lució definido por maquillaje bronceado, un marcado cat eye, sombras ahumadas en los párpados, labial rosado con bordes marrones, blush color canela y el característico contouring que ayudó a refinar sus rasgos.

La publicación de redes sociales sucede después de haber asistido a la Semana de la Moda de Nueva York junto a su padre Carlos León, con quien es poco común dejarse ver en público debido a su apretada agenda de trabajo y diferentes actividades de ambos.

Lola, de 28 años, actualmente está enfocada en su trabajo como cantante, compositora e ícono de moda más allá de su carrera como modelo profesional.

Recientemente Lola dio una entrevista para Interview Magazine en la que habló sobre su éxito como modelo y cantante, así como sus privilegios en la industria por ser hija de Madonna, señalando que se ha ganado sus trabajos actuales con grandes marcas por sus esfuerzos y no porque su madre le ayuda.

“Obviamente crecí con un privilegio extremo. No se puede negar eso. Pero creo que mi mamá vio a todos esos hijos de otros famosos y dijo: ‘mis hijos no van a ser así’".

Agregó que trabajó por su independencia financiera desde que terminó la secundaria para no dejar que la cantante tuviera “influencia en su vida”.

Anteriormente, Lola le dijo a Vogue que no le debe su carrera a la leyenda de la música y que no es una niña “sin talento a la que le han dado todo”.

En una entrevista separada que le dio a Vogue, Lola dijo que actualmente tiene muchos proyectos como modelo y cantante, pero en realidad no tiene definido lo que quiere para su vida y el futuro.

"No tengo un objetivo específico. Probablemente debería tenerlo. Financieramente, ser modelo es una decisión inteligente. Me gusta estar muy involucrada en las campañas que hago, así que no soy solo modelo en sí. Bailo, tengo un sentido del estilo muy específico y me interesa la estética, así que me gusta incorporar todas esas partes de mí en mis proyectos", señaló.

Agregó que le llama la atención convertirse en una actriz profesional, aunque no está segura sobre la forma en que tiene que incursionar, ya que cree que debería hacerlo con un papel “que no se aleje demasiado” a lo que es en la vida real.