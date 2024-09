Sofía Niño de Rivera compartió el lamentable delito del que fue víctima: la famosa standupera denunció el robo de todos sus ahorros a través de su tarjeta. Visiblemente afectada, contó cómo fue que perdió su dinero y advirtió a sus seguidores tener mucho cuidado ante este tipo de estafa. En redes sociales, usuarios señalaron que sufrió de “vishing”. ¿Qué es y en qué consiste? Entérate.

La comediante compartió a través de sus redes sociales los detalles del robo que sufrió y en el que perdió todos sus ahorros; de acuerdo con la famosa, se atrevió a contar su experiencia con el objetivo de prevenir y advertir, para que más personas no caigan en esta estafa.

“Estoy haciendo este video porque no quiero que le pase a nadie más (…) Hay que ayudar a que esto deje de pasar”, dijo Sofía Niño de Rivera. Para empezar, relató que en días pasados recibió una supuesta llamada de su institución bancaria; el motivo por el que la buscaron fue porque presuntamente alguien estaba intentando hacer una compra con su tarjeta.

Esta persona que se comunicó con ella se mostró muy profesional, le brindó su nombre e, incluso, su número de empleado, datos que a Sofía Niño de Rivera le dieron confianza, por lo que no le pareció que se tratara de una estafa. “El ruido de fondo cuando se pasa de un conmutador a otro” comentó la comediante, fue muy real, por eso no dudó de la veracidad de la llamada.

Cuando se le informó a la standupera que estaban intentando realizar una compra con su tarjeta, ella negó dicho movimiento y en ese momento le aseguraron que iban a investigar lo que estaba pasando.

“Vamos a tener que hacer una investigación, porque alguien está tratando de robarte la identidad y de usar tu tarjeta. Tenemos que rastrear el IP de la computadora desde donde lo están haciendo para poder atraparlos”, reveló que le dijo el estafador.

Además, en la llamada le dijeron a la famosa que no tendría que proporcionar sus datos, incluso, le advirtieron de los riesgos de hacerlo. “De hecho, nunca vayas a dar un dato, porque entonces quiere decir que te están haciendo un fraude”, le dijo el estafador.

“No me pidieron datos, no me pidieron dinero, no me pidieron número no me pidieron nada”, mencionó la famosa. La persona que le robó todos sus ahorros le pidió a Sofía Niño de Rivera que eliminara de su teléfono la aplicación del banco para que su dirección IP no interfiriera con las indagatorias; asimismo, le solicitaron que acudiera al cajero y apretara ciertos botones que ella dijo desconocer.

La standupera explicó que días más tarde se enteró que lo que realmente hizo fue desactivar el reconocimiento facial de su app bancaria. A su vez, refirió que el estafador le indicó que podía usar su cuenta con normalidad, algo que le dio aún más confianza.

“Fui al banco, retiré dinero, vi la cantidad que tenía siempre, no me preocupé porque dije: ‘nadie me está robando nada, ahí está mi dinero’”, comentó la comediante. Todos los movimientos que le pidieron que hiciera fueron suficientes para vaciar su cuenta de ahorros en los siguientes días.

De acuerdo con el relato de Sofía Niño de Rivera, sus ahorros fueron transferidos a 11 cuentas diferentes mientras mantenían el saldo de su cuenta bancaria, el cual ella podía ver en el cajero, de modo que nunca se diera cuenta.

También señaló que durante varios días los estafadores continuaron llamándola para informarle el estado de la presunta investigación; la standupera se quejó de que dicho proceso había sido muy lento y fue ahí cuando le explicaron que ya había concluido. En este momento su tarjeta estaba vacía y todo su dinero fue robado.

Un familiar de Sofía Niño de Rivera revisó su cuenta a través de la app y le confirmó la terrible noticia: no tenía dinero, todos sus ahorros habían sido robados. La comediante lamentó haberse dejado engañar tan fácilmente y pidió a sus seguidores y personas que conozcan su historia, no caer tan fácilmente, comunicarse con su banco y dar aviso a las autoridades.

¿Qué es el vishing, tipo de estafa que sufrió Sofía Niño de Rivera?

El vishing es un tipo de estafa por teléfono que consiste en engañar a la víctima a través de una llamada, suplantando la identidad de una persona u organización. El objetivo es obtener información personal y sensible de la víctima. Generalmente, los estafadores contactan a la persona a la que previamente investigaron desde internet.

De acuerdo con BBVA, este tipo de estafa consta de dos pasos: el primero, el ciberdelincuente habrá robado información confidencial a través de un correo electrónico o web fraudulenta (‘phishing’), pero necesita la clave SMS o token digital para realizar y validar una operación. Es ahí cuando se produce el segundo paso: el estafador llama por teléfono al usuario y se identifica como personal del banco; en la llamada intenta que el cliente revele el número de su clave SMS o token digital, datos necesarios para autorizar transacciones.