¿Eres de los que acostumbra a pasar su número de tarjeta o de cuenta a otra persona para que te hagan un pago o transferencia? Si la respuesta es sí, podrías estar en un grave riesgo. Los bancos no recomiendan esta práctica por una razón muy importante. Te contamos qué dicen los expertos para que tomes tus precauciones y no compartas esta información personal y confidencial. ¡No te metas en problemas!

Hoy en día, existen distintos métodos de pago para que las personas hagan sus compras con mayor facilidad; una de estos son las transferencias bancarias, para las cuales generalmente necesitas el número de tarjeta o de cuenta de destino para enviar el dinero.

Una transferencia bancaria es una operación financiera que permite mover dinero de una cuenta a otra, ya sea del mismo banco o distintos; se puede realizar tanto a nivel nacional como internacional, y es una eficiente forma de enviar dinero sin necesidad de manejar efectivo.

No obstante, los bancos han emitido una alerta sobre los riesgos que tiene el pasarle a cualquier persona (así sea familiar o amigo) el número de tu tarjeta o cuenta. ¿Qué consecuencia tiene esto? ¿Cómo te puede afectar?

¿Qué pasa si das el número de tarjeta o de cuenta a cualquier persona?

No es nada seguro pasar tu número de tarjeta o de cuenta a cualquier persona, así lo señala el abogado Helio en su cuenta de TikTok @helioabogado. De acuerdo con el experto en Derechos Humanos y Derecho Penal, no debes poner en manos de nadie esta información privada porque no sabes si el dinero que te enviarán por transferencia proviene de un hecho ilícito (como una extorsión, un secuestro, un abuso de confianza o un fraude).

De ser el caso, esta situación podría relacionarte con el delito y causarte problemas con las autoridades, por eso, invita a no compartir el número de tarjeta o de cuenta. Por su parte, BBVA señala que no es recomendable pasar esta información ya que te hace vulnerable a estafas o robo ya que cualquier persona podría realizar pagos en comercios sin tu autorización, ya sea de manera física o de forma electrónica.

¿Qué datos no debo dar de mi tarjeta?

Los bancos piden a los cuentahabientes que no compartan cierta información confidencial de su tarjeta, como:

Usuario y contraseña para tu banca móvil .

. NIP.

Números de tu tarjeta .

. Código de seguridad de un Token.

¿Qué datos no se deben dar de la cuenta bancaria?

Es importante proteger la información de tu cuenta bancaria para evitar fraudes o accesos no autorizados. Aquí hay algunos datos que no debes compartir:

Contraseñas.

Código de seguridad de la tarjeta (CVV).

Preguntas de seguridad.