Una duda que preocupa a la gran mayoría de los contribuyentes es sobre la cantidad máxima que pueden transferir sin que esto implique un problema con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¿Sabes cuánto dinero puedes pasar sin declarar? Descubre si este órgano administrativo del gobierno te cobra impuestos y a partir de qué cantidad.

Varios trabajadores, sobre todo los independientes, tienen la preocupación de que el monto que reciban en su cuenta bancaria genere una alerta para el SAT, sobre todo si la cantidad es elevada. Misma situación le pasa a las personas que tienen varias cuentas bancarias y hacen movimientos de una a otra.

Es muy importante que te mantengas al día con tus obligaciones fiscales para evitar futuras multas o señalamientos por parte del SAT. También, es fundamental que conozcas cuál es la cantidad máxima que puedes transferir, porque si la rebasas quizás sea necesario que se ajuste tu pago de impuestos.

¿Cuánto me pueden transferir sin declarar al SAT?

De acuerdo con el SAT, como contribuyente tiene la libertad de enviar o recibir una cantidad de $15,000 pesos, cifra que es el monto máximo permitido. En caso de que superes esa cifra por transferencia bancaria implicaría una señal para dicha autoridad fiscal.

¿Qué consecuencias podría haber? Pagar una multa de Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) el cual corresponde al 3% sobre el monto excedente del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

También es fundamental que cada que hagas un movimiento o una transferencia bancaria tengas cuidado en el Concepto de Pago; el SAT recomienda evitar aquellas palabras o frases que no demuestren el motivo de la transacción.

En caso de que la autoridad fiscal note algún nombre raro en el Concepto de Pago podrías recibir una llamada de atención.

¿Qué pasa si me hacen una transferencia de 50 mil pesos?

Si el monto de una transferencia bancaria es de $50,000 y no de $15,000 que es el límite, podrías hacerte acreedor a una sanción si no cumples con las obligaciones fiscales marcadas por la ley. También, si así lo decide el SAT, se te sometería a una investigación minuciosa para conocer el origen del depósito de dicha cantidad de dinero (sobre todo si no la declaras y por ésta no pagas impuestos).