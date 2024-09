Kate Middleton y el rey Carlos III habrían escuchado las súplicas del príncipe Harry para que lo acepten de nuevo en la familia real, luego de su “fracaso” siendo económicamente independiente en Estados Unidos. La princesa de Gales y el monarca británico estarían planeando cuidadosamente el regreso del duque de Sussex, pero con una condición. ¿Puede volver, pero sin Meghan? Esto es lo que se sabe.

El sueño americano de Meghan Markle y el príncipe Harry parece estar llegando a su fin ya que la popularidad y la reputación de la pareja en Estados Unidos se encuentran en lo más bajo, en gran medida por los recientes escándalos que señalan a los duques de Sussex como malos jefes y vecinos.

Tras esta crisis que enfrentan, se ha informado que Harry buscó a la familia real para que los perdonen y los ayuden a volver, ahora más que nunca porque no sólo ya no tienen tantos amigos en Estados Unidos, sino que la posible llegada de Donald Trump a la presidencia los llevaría a ser expulsados del país.

Ante esta situación tan delicada que viven los duques de Sussex es que Kate Middleton y el rey Carlos III comenzaron a tener conversaciones privadas sobre el futuro de la pareja, en especial, del príncipe Harry, quien es el que tiene la relación directa con la realeza británica y ocupa un lugar en la sucesión al trono.

Una fuente cercana reveló al medio RadarOnline que tras ver las intenciones de Harry de arreglar los problemas, la princesa de Gales y el rey estaban “trabajando en un plan de acción para ver si pueden llegar a un compromiso en beneficio de la paz. Pero no es fácil”.

El informante agregó que “Harry quiere poner fin a su exilio. Él está buscando una manera de enmendar sus errores ahora y está decidido a tragarse su orgullo y salir de este lío”. Es así como Kate y el rey Carlos serían los aliados de Harry para que regrese a la familia real, aunque tendría que cumplir con una condición.

La condición de Kate Middleton y el rey Carlos III para aceptar regreso de Harry a la familia real

Expertos en realeza aseguran que la única forma en la que Kate Middleton y el rey Carlos III aceptarían de regreso a Harry en la familia real es que lo haga sin Meghan Markle y, únicamente, acompañado de sus hijos, Archie y Lilibet Diana. Esta condición supondría una separación de los duques de Sussex y, un divorcio. Por otro lado, biógrafos reales mencionaron a medios británicos que la otra opción sería que Meghan pida perdón a Kate, pero la ven como muy poco probable.

Sin embargo, la decisión de darle una segunda oportunidad a Harry para regresar a la familia real no tiene contentos a todos los integrantes de la monarquía, en especial, al príncipe William, quien ha expresado abiertamente las razones por las que no quiere a su hermano cerca: básicamente, ya no confía en él y cree que ofendió a Kate con todas las declaraciones que él y Meghan hicieron a los medios de comunicación en los últimos años.

Pero Kate Middleton no piensa igual que su esposo, así lo aseguró la fuente, quien señaló que la princesa está preocupada por la incapacidad de William de perdonar a Harry. “Kate ha pasado por momentos de frustración con William por no poder encontrar en su corazón la capacidad de ser una mejor persona”, precisó.

¿Quiénes no quieren que Meghan y Harry vuelvan a la familia real?

El príncipe William es uno de los integrantes de la familia real que no quiere que Meghan Markle y el príncipe Harry regresen al Palacio de Buckingham, así lo señaló el medio RadarOnline. Entre otros de los miembros que tampoco desean que los duques de Sussex vuelvan estaría la princesa Ana, la reina Camilla Parker, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y la duquesa de Edimburgo, Sofía de Wessex.