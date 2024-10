Gala Montes, originaria de la Ciudad de México, se convirtió en una de las mujeres más aclamadas tras la final de La Casa de los Famosos, sin embargo, su personalidad considerada como “confrontativa” le generó una nueva polémica con Laustyling, quien se encargó de diseñar sus vestuarios durante el programa.

Aunque todo comenzó con una historia de Instagram donde la Fashion Stylist acusó a Gala Montes de regresarle la ropa en una bolsa “como un basurero”, la controversia trascendió cuando la joven citadina arremetió contra las personas argentinas que trabajan en México, debido a que 'Lau' es de dicha nacionalidad.

“Yo no sé qué pedo con la soberbia de la gente de Argentina que viene aquí, a un país que no es de ellos a trabajar y todavía se ponen mam*nes, o sea, de verdad que no lo entiendo”, comentó en una transmisión en vivo.

Además, aseguró que no había conflictos entre ellas previo a la acusación y que los problemas se hubieran podido solucionar de forma directa con una llamada telefónica, ya que ella no realizó el envío de las prendas.

“Ella cree que fui yo, pero pues no fui yo. Yo ahorita ando en chinga, yo no mandé la ropa y pues no sé qué esperaba, ¿que la mandara en una anaquel, en la pinche catatumba de Tutankamón o que?”, señaló Montes.

Las palabras que la joven de 24 años expresó sobre las personas originarias de Argentina que llegan a México en busca de oportunidades laborales, generó que la acusaran de ser una mujer que promueve actitudes xenofóbicas con sus seguidores e incluso, se generó la tendencia "#AdriánTeníaRazón", sin embargo, algunos usuarios celebraron su aportación luego de asegurar que “no dijo mentiras”.

“Tiene razón, trabajo con dos argentinos que son sumamente pedantes, quieren venir a decirnos cómo hacer las cosas aquí en México, si tan chingones porque no se quedaron a dar órdenes en su país?”, dicen usuarios.

Laustyling responde a Gala Montes

A través de un video en redes sociales, Laustyling respondió que se considera una mujer “muy honesta” y que nada tiene que ver su nacionalidad con el conflicto, además, aseguró que no es la primera vez que Gala Montes regresa la ropa en malas condiciones.

“¿Por qué sos famosa puedes romper las cosas, podés traerme sucias las cosas? Porque esta es la segunda vez que lo hace Gala, no es la primera, ella me pidió perdón en La Casa de los Famosos por cómo se comportó”, comentó.

La joven argentina aseguró que diversos estilistas que trabajaron con la mexicana se pusieron en contacto con ella para quejarse de su comportamiento, pero afirmó que “a la larga todo se va a saber”.

Briggitte Bozzo defiende a stylist de Gala Montes

Tras la polémica, Brigitte Bozzo respondió en una transmisión en vivo donde llamó “persona malagradecida” a Gala Montes, luego de asegurar que la ama, pero que las palabras que expresó son como “desprestigiar el trabajo de un mesero”, ya que durante su declaración tachó las prendas como "muy chafas". Al respecto, la stylist señaló que ya no quiere que “le hablen más de ella” porque ya no trabajan juntas.

Sin embargo, la llamada "La novia de México” fue criticada por compartir publicaciones en X (antes Twitter), donde expresa su descontento con la forma en la que Bozzo se refrió de ella: “Dios me libre de amigas que me defiendan como la Briggi a Gala. En fin, la hipotenusa”, reveló.

Además, posteó una publicación en la que acusan a la joven venezolana de “no dar ni las gracias” a un diseñador que le realizó un anillo de plata chapada en oro con valor de 22 mil pesos mexicanos, “¿quién es la malagradecida?”, dice la publicación.

Esa Laura Shein nomas sacó los huevos y el jamón para echar la ropa de #GalaMontes en una bolsa ecológica del OXXO. CLARO que Gala la cago en enviarle así la ropa, la hubiera regresado en bolsas negras de basura. #Garime pic.twitter.com/5Qc5VCfxwA — Pindter 🤘🏻✨ (@GabrielaGarzaV) October 10, 2024

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.