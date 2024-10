Gala Montes, una de las mujeres que participaron en La Casa de los Famosos México, se encuentra en medio de una nueva polémica tras acusar a su stylist de vestirla con ropa “chafa” y usuarios recordaron la ocasión en la que Luis Torres habló públicamente sobre su actitud controversial.

A través de un trend de TikTok, el famosos maquillista que trabaja con celebridades como Anitta y Belinda, dio su opinión sobre la joven originaria de la Ciudad de México, sin embargo, aseguran que las palabras que expresó le dieron la razón a Laustyling, quien mencionó que próximamente más profesionales hablarían sobre Montes.

Además de mencionar que no le cae bien, el makeup artist señaló que la joven de 24 años es de las influencers que “todo quieren gratis”, ya que conoce colegas que han tenido malas experiencias con ella.

“Es una morra que por pláticas de alguien más o historias de alguien más no me cae nada bien porque conozco lo que hizo con una colega. He visto como es muy grosera y es de estas influencers que siento que todo quieren gratis, ya estoy hablando de más”, comentó.

Tras la polémica, usuarios aseguran que confían en las palabras del maquillista porque es un profesional que no suele hablar sobre las personas de la industria, a pesar de trabajar con celebridades de talla internacional como Emily Ratajkowski, Cara Delevingne, Elsa Pataky y Chris Hemsworth.

“Es super raro que Luis hable mal de alguien, yo le creo”, “Siempre se mantiene al margen y cuando habla son verdades o realidades”, dicen.

¿Cómo comenzó la polémica entre Gala Montes y Laustyling?

La polémica entre ambas celebridades comenzó cuando Laustyling, quien se encargó del diseño de vestuario de Gala Montes durante La Casa de los Famosos México, la acusó de devolver las prendas “como un basurero” en bolsas plásticas y afirmó que es “horrible trabajar con gente así”.

La actriz de 24 años, quien fue apodada como ‘La novia de México’ tras su desempeño en el programa, contestó en una transmisión en vivo que la ropa no la había mandado ella, sin embargo, expresó palabras sobre la nacionalidad de la stylist que provocaron que la llamaran “xenofóbica”.

“Yo no sé qué pedo con la soberbia de la gente de Argentina que viene aquí, a un país que no es de ellos a trabajar y todavía se ponen mam*nes, o sea, de verdad que no lo entiendo”, comentó

Además, aseguró que las prendas que le fueron entregadas son de mala calidad y “chafas”, lo que generó que su excompañera, la venezolana Briggitte Bozzo, defendiera a la fashion stylist y llamara “malagradecida” a Gala Montes.

Tras la polémica, ‘Lau’, quien se encarga de realizar el vestuario de diversos artistas, expresó que algunos estilistas se pusieron en contacto con ella para hablar sobre la actitud de Montes y que “a la larga todo se va a saber”.

