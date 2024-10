La cantante Jennifer López sacudió internet al revelarse las fotografías de sus sesión para la revista Interview Magazine, medio para el que habló sobre el caótico verano de su divorcio y cómo se ha sentido después de eso.

Jennifer López posó ataviada con un diminuto bikini de estampado de cebra y dejó a la vista su espectacular figura con abdomen plano, brazos y piernas torneadas. La estrella posó sentada sobre un banco y usó unas botas de estampado de serpiente.

Sus estilistas elevaron el glamour al colocarle accesorios dorados y destacar las ondas en su cabello.

En otra de las fotografías, la Diva del Bronx usa un bikini de leopardo y lo lleva al estilo topless, al combinarlo con una torera del mismo estilo. Usa sus manos para cubrirse y lleva aretes extra largos que se unen a un collar en color dorado.

Jennifer Lopez, de 55 años, realizó la atrevida sesión fotográfica para marcar su renacimiento tras el caótico verano que vivió, donde fue cancelada su gira This is Me Now y atravesó el divorcio de Ben Affleck, luego de un reencuentro romántico tras dos décadas.

La estrella confiesa, en entrevista con la presentadora Nikki Glaser, que con This Is Me Now creyó que lo había alcanzado todo. “Hice todo el trabajo y mira dónde estoy, y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”.

JLo reflexionó sobre las altas y bajas que cada persona experimenta durante su vida. “Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea”.

La también actriz admitió que hubo un momento donde creyó haber encontrado la plenitud. "Pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: 'Veamos si realmente has aprendido esa lección'. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda. 'Está bien, hice esto. Esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré'. Esas cosas son las verdaderas lecciones”, añadió.

Jennifer Lopez cuenta que en este verano necesitaba irse y estar sola para demostrarse a sí misma que podía seguir adelante. Aunque no fue sencillo.

“¿Cómo se ve cuando es difícil?”, preguntó la entrevistadora.

“Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma. Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba”.

La intérprete de On The Floor dice que ha comprendido que alguien que te ama de verdad no te pedirá ser perfecta, pues te ayudará a sanar y sentirte segura.

¿Jennifer López buscará el amor en otra persona?

Jennifer Lopez aseguró a Interview Magazine que tras su divorcio de Ben Affleck no está buscando a nadie. Ya no necesita a alguien para sentirse completa. “Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta?”.