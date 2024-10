Ben Affleck ya dio el siguiente paso y en la nueva vida que planea ya no figura Jennifer Lopez: el actor presumió el cambio de look que se hizo en medio de los trámites de su divorcio; la nueva imagen del actor sorprendió a muchos, ya que luce varios años más joven. Pese a que se informó que JLo sueña con que Ben regrese y cancele la separación, tal parece que él sigue firme en su decisión de no regresar con su aún esposa, así lo reveló una fuente.

Aunque hasta el momento Jennifer Lopez y Ben Affleck no han confirmado su divorcio de manera pública, es un hecho que la pareja dio ese paso luego de darse una segunda oportunidad y casarse dos veces. Bennifer continúa con el proceso de separación, aunque se dio a conocer que JLo sigue amando a Ben y estaría dispuesta volver con él si se lo pide.

Pero parece que esto no sucederá ya que una fuente le dijo a Closer Magazine que el famoso sigue firme y no quiere darle otra oportunidad JLo, por lo que desea continuar con el proceso de divorcio: “Él insiste en que no va a regresar, pero aceptó su solicitud (de Jennifer) de montar esta farsa ante las cámaras”, contó.

Es por eso que el actor que le dio vida a Batman pasó la página y ya se encuentra en su “mejor momento”, así lo señalaron fanáticos al ver las fotos más recientes de Ben con su cambio de look. Aseguran que cuando estaba con JLo, el famoso lucía triste y cansado siempre, pero ahora que no está con ella se ve revitalizado y muy joven.

Ben Affleck, de 52 años, fue visto el pasado 3 de octubre de paseo en Santa Mónica, California, con una nueva imagen: se pintó la barba y el cabello, por lo que dejó de lado las canas y oscureció su vello facial y pelo. La famosa estrella de Hollywood presume un estilo más casual y relajado a la vez.

Incluso, se le vio muy sonriente, algo que no pasa a menudo y menos ante la presencia de paparazzi porque Affleck no tiene una buena relación con ellos. En redes sociales, fanáticos hicieron cientos de comentarios y señalaron que ahora se ve más tranquilo y feliz, además de atractivo.

Asimismo, señalaron que le “sienta muy bien la soltería” y lo apoyaron en su decisión de no regresar con Jennifer Lopez. El medio Closer Magazine también informó que pesar de que la Diva del Bronx está muy enojada con su aún esposo, “aceptaría sin problemas si él le ofreciera cancelar este divorcio”; de acuerdo con la fuente, la cantante de 55 años quiere recuperar a Ben Affleck a como dé lugar.

¿Cómo fue la complicada relación de Jennifer Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs?

Luego de que se diera a conocer que Ben Affleck pudo haber puesto fin a su matrimonio con Jennifer Lopez luego de que salieran a la luz detalles de la complicada relación que la cantante tuvo con Sean ‘Diddy’ Combs, resurgió la historia de esta relación que tuvo lugar a finales de los 90, principios del año 2000.

Jennifer Lopez y ‘Diddy’ Combs se conocieron en 1999, durante la grabación del video “If You Had My Love”, pues el rapero estaba involucrado en el lanzamiento del álbum al que pertenecía dicha canción de JLo, a través de su sello discográfico Bad Boy Records.

Según la revista Forbes, en diciembre de 1999, la pareja fue a un bar de Nueva York para festejar el lanzamiento del álbum de un artista de la época; en la madrugada comenzó un enfrentamiento entre la pareja de JLo y Matthew Allen, un hombre quien se encontraba en el club. Diddy enfureció y sacó un arma, hiriendo a 3 personas de gravedad. Posteriormente, JLo y Sean huyeron del lugar, pero fueron capturados por la policía.

Este fue uno de los episodios más escandalosos de la relación de Jennifer Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs (quien ahora enfrenta un grave problema legal que involucra tráfico sexual). La relación de la pareja se hizo formal y pública en los premios Grammy 2000 y terminó un año después, en 2001.