Después de haber pedido por sí misma el divorcio de Ben Affleck , Jennifer Lopez se siente “aliviada”, ya que había sido difícil tomar la decisión de separarse del actor.

Una fuente cercana a la cantante le reveló a People que JLo todavía ama a Ben y que ha sido “increíblemente difícil” ver cómo él continúa con su vida cuando ella está enfrentando el divorcio y la atención mediática sola.

“Ha sido increíblemente difícil para ella que Ben decidiera alejarse de su matrimonio y seguir adelante con su vida, dejándola atrás”, dijo el insider.

Agregó que Jennifer nunca quiso terminar el matrimonio, pero se cansó de esperar a que Ben se comprometiera a resolver sus diferencias y mantener su relación a largo plazo, por lo que decidió presentar la demanda de divorcio.

“Ella no quería el divorcio. Quería resolver las cosas. Se aman. Jennifer no es del tipo que se da por vencida. Para ella, esperar ha sido casi una tortura”, detalló la fuente.

La fuente agregó que, a pesar de que está enfrentando el drama, Jennifer no está sola, ya que tiene a su familia que la cuida, la apoya y la hacen sentir “aliviada” porque saben que fue la “decisión correcta”.

“Su familia y amigos coinciden en que fue la decisión correcta. Está rodeada de mucho amor y apoyo. Estará bien porque es fuerte y siempre sale adelante”, agregó.

Estas revelaciones suceden después de que se afirmara que Ben Affleck está saliendo con Kick Kennedy , hija del candidato independiente a la presidencia estadounidense Robert F. Kennedy Jr.

Según los informes, la que sería la nueva pareja de Hollywood ha sido vista múltiples veces en varios lugares en Los Ángeles, frecuentados sólo por celebridades de alto perfil.

Por su parte, Jennifer Lopez no ha sido vista en público desde que se anunció su separación y hasta el momento no se le ha vinculado con nadie más de forma romántica.

En los últimos días se han revelado detalles de su matrimonio y lo que los llevó a la separación, como que sus problemas iniciaron en la luna de miel en Italia debido a la atención mediática que tenían o que Ben fue el primero en alejarse de su matrimonio.

Diversas fuentes han dicho que otro factor que los llevó al precipicio fue que Ben obligó a JLo a hacer el documental The Greatest Love Story Never Told cuando ella no quería y no tenía tiempo debido a que estaba haciendo su álbum This Is Me… Now y la película This Is Me… Now: A Love Story.

“Él era quien tenía prácticamente el control”, dijo una fuente a People. “[Affleck] estaba muy a favor [del proyecto] y fue una fuerza impulsora para que [López] hiciera la película y el álbum, y luego insistió en el documental, en el que parecía que dudaba y casi se sorprendió. Pero esa era una narrativa falsa”, agregó.