Sydney Sweeney se tomó un descanso de su apretada agenda de trabajo para vacacionar con sus amigos en la playa.

A través de sus stories de Instagram, la actriz compartió algunos detalles de sus días de eterno sol y calor, incluidas fotos de sí misma luciendo su alucinante cuerpazo y belleza al natural con un atrevido atuendo azul marino.

Modeló un atrevido monokini con pronunciado escote circular, ajuste sobre la cintura y corte alto en las piernas; también contó con espalda descubierta y cuello halter. La diminuta prenda cubrió lo esencial en la silueta de la actriz de Madame Web.

Sumó un sombrero de ala ancha gris con azul, gafas solares y pequeños pendientes de bola. La celebridad se lució bella sin maquillaje en el rostro y su cabello rubio mojado y alborotado.

LEE MÁS: Salma Hayek se luce en diminuto bikini amarillo y presume orgullosa sus canas

Las fotos fueron tomadas mientras se divertía en un bote en medio del agua. Poco antes de compartir las tomas, Sydney hizo un video para promover una línea de maquillaje ataviada con el mismo look.

La actriz de 26 años se tomó un descanso de su apretada agenda de trabajo en Hollywood para salir de vacaciones con sus amigos y su prometido Jonathan Davino.

A su regreso, la actriz tiene pendiente trabajar en la película Echo Valley y la biografía de Christy Martin, así como la tercera temporada de Euphoria, que hará de nuevo para HBO.

De acuerdo con los informes, la actriz encarnará a Christy Martin en la biopic que contará el camino personal de la boxeadora y su llegada a la portada de Sports Illustrated.

Para septiembre tiene agendada su asistencia al Festival de Cine de Toronto para estrenar su película Eden, en la que también actúan Ana de Armas, Jude Law y Vanessa Kirby.

De acuerdo con los informes, el filme cuenta las aventuras de un grupo de personas que deciden iniciar una nueva vida en las Islas Galápagos. La película está basada en el documental The Galapagos Affair: Satan Came to Eden de 2013.