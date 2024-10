Paris Hilton, de 43 años de edad, encendió Instagram al publicar uno de sus videos más atrevidos. La celebridad posó en lencería negra de transparencias y encaje, con lo que dejó a la vista su impactante silueta.

La estrella posó sobre la cama y usó un modelo compuesto por sostén, bikini, liguero, medias y hasta guantes. Elevó la temperatura al posar sobre la chimenea y también mostró un conjunto de corsé y gorro.

En el video, presumió diversas piezas de lencería Agent Provocateur mientras estaba en una mansión en Palm Springs, California. “La #BadB**chAcademy es para las chicas sexys, ¿verdad @TheeStallion?”, escribió la hermana de Nicky Hilton en su descripción para sus 26 millones de seguidores.

Paris Hilton desató miles de reacciones y decenas de comentarios, entre los cuales destacó el mensaje de la periodista Lauren Sanchez: “Ok, esto es tan hot”. “Eres la definición de hot”, escribió otro de sus seguidores.

Hilton protagoniza la colección otoño/invierno 2024 de la marca Agent Provocateur. La sesión fotográfica estuvo a cargo del fotógrafo Greg Williams, y la modelo ya se ha encargado de difundir algunas fotografías en su cuenta de Instagram.

“Es el tributo definitivo a la feminidad icónica. AP siempre ha encarnado para mí el empoderamiento y la elegancia, y unirme a ellos en esta celebración de su legado es un honor", dijo Paris Hilton a Women's Wear Daily.

Sarah Shotton, directora creativa de Agent Provocateur declaró: “Para mí, ella es sexy, atrevida y provocadora. Paris es increíble y es una gran fan de AP. Le hice lencería nupcial y un kimono especial. Es una chica AP de verdad”.

La marca, fundada en 1994, asegura que reescribe las reglas de la lencería empoderando a mujeres de todo el mundo.

La publicación de las fotografías se da en medio del lanzamiento de su nuevo álbum Infinite Icon. Es su primer álbum de larga duración en casi 20 años.

Paris lanzó su primer álbum Paris en 2006 y algunas de sus canciones más exitosas fueron Turn It Up, Nothing In This World y el éxito Stars Are Blind. Luego lanzó sencillos, pero no eran parte de ningún álbum.

Desde 2023 había hecho guiños de su regreso a la música con los sencillos Hot One y Fame Won't Love You en colaboración con Sia.

La estrella dijo a la revista Rolling Stone que Hot One la hizo querer grabar un álbum. “Me inspiré instantáneamente y supe que teníamos que hacer este disco. ¡Entramos en Sunset Sound Studio y terminamos grabando 3 canciones en solo un día! ¡Fue mágico!”, declaró.

En declaraciones para Entertainment Tonight, Paris Hilton admitió que pasa por uno de los mejores momentos de su vida. Se siente bendecida por convertirse en madre de su hijo Phoenix y de su hija London.