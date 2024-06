Paris Hilton está lista para lanzar su nuevo trabajo musical y en redes sociales se ha encargado de hacerle promoción.

En su reciente actividad de Instagram, la heredera dejó poco a la imaginación con un video corto con el que anunció que su canción I’m Free saldrá este viernes.

Hilton, de 43 años, posó más sensual y ardiente que nunca apenas ataviada con un pequeño conjunto de látex grisáceo, compuesto por un bralette strapless y un bikini con botones al frente.

Sumó un par de botas extralargas, guantes tipo motociclista y una chamarra oversize, todo del mismo tono.

Sumó estilo con gafas oscuras futuristas, pendientes de diamantes, su anillo de bodas, además de una manicura negra bastante rockera.

Su cabello se lució peinado en mechones largos lacios, mientras que su rostro se vio maquillado con tonos claros, labial nude y párpados ahumados con pestañas postizas.

“TDAH trabajando horas extra. "Soy libre" ft. @rinasonline sale ¡este viernes! Preordena en mi biografía”, escribió la socialité bajo el clip.

El lanzamiento de su sencillo ocurre antes de que su segundo álbum de estudio, Infinite Icon, se estrene el 6 de septiembre. Paris debutó en la música con su álbum homónimo en 2006 y desde entonces no había trabajado en más discos hasta ahora.

Entre 2015 e inicios de 2024 estuvo lanzando sencillos sin álbum, los cuales se convirtieron en éxitos comerciales, incluido I Need You, Hot One y Fame Won’t Love You.

En una entrevista que le dio a Rolling Stone, Paris dijo que se inspiró en un nuevo álbum completo tras la canción Hot One.

Ella dijo: “Me inspiré instantáneamente y supe que teníamos que hacer este disco. ¡Entramos en Sunset Sound Studio y terminamos grabando 3 canciones en solo un día! ¡Fue mágico!”.

Paris se alejó del estudio de grabación como cantante por años, de forma intermitente, para concentrarse en sus negocios de belleza alternos, su trabajo como DJ y en su familia, incluidos sus pequeños bebés Phoenix y London.