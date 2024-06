Paris Hilton está de vuelta con su versión más atrevida. La socialité deslumbró durante la presentación de su nuevo álbum, Infinite Icon, en West Hollywood el pasado jueves.

Fue captada por paparazzis ataviada con un espectacular minivestido brillante con piedras destellantes en color rosa, dorado y plateado. La prenda tenía aberturas al centro y a los costados, lo que dejó ver que llevó el atuendo sin ropa interior.

El vestido incluía una pieza que usó a modo de collar, guantes brillantes y lo combinó con zapatillas transparentes terminadas en punta. Para llevarlo al tope del glamour usó gafas transparentes en color cobrizo y presumió unos pendientes en forma de estrella.

Paris Hilton, de 43 años, no es nada sencilla y llevó un peinado alto, además de un maquillaje impecable donde fueron protagonistas el rubor y el gloss.

Paris Hilton/Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

El evento de lanzamiento de su segundo álbum se realizó en la discoteca Heart de Los Ángeles, California. Infinite Icon sale a la venta el 6 de septiembre.

Paris lanzó su primer álbum Paris en 2006 y algunas de sus canciones más exitosas fueron Turn It Up, Nothing In This World y el éxito Stars Are Blind. Luego lanzó sencillos, pero no eran parte de ningún álbum.

Desde 2023 había hecho guiños de su regreso a la música con los sencillos Hot One y Fame Won't Love You en colaboración con Sia.

La estrella dijo a la revista Rolling Stone que Hot One la hizo querer grabar un álbum. “Me inspiré instantáneamente y supe que teníamos que hacer este disco. ¡Entramos en Sunset Sound Studio y terminamos grabando 3 canciones en solo un día! ¡Fue mágico!”, declaró.

En declaraciones para Entertainment Tonight, Paris Hilton admitió que pasa por uno de los mejores momentos de su vida. Se siente bendecida por convertirse en madre de su hijo Phoenix, de 16 meses, y de su hija London, de 6 meses.

“Mi vida se siente tan completa [con] mi esposo [y] mis dos hermosos bebés. Siento que todos mis sueños se hacen realidad. Mis momentos favoritos son cuando él simplemente está recostado sobre mi pecho y me mira a los ojos y mi corazón simplemente se derrite”, dijo.

Carter Milliken Reum, esposo de Paris Hilton, dijo que verla en su rol de madre es “simplemente increíble”. Agregó que lo que más les gusta es quedarse en casa con sus bebés.

Ahora Paris Hilton vuelve con su música. A través de Instagram, se mostró en un set de DJ con un minivestido verde y lentes a juego.