Laura Bozzo dejó en claro que no está de acuerdo con la forma en la que Christian Nodal está llevando su relación con Ángela Aguilar. Con la sinceridad que la caracteriza y “sin pelos en la lengua”, la peruana le envió un fuerte mensaje al cantante de regional mexicano y se pronunció al respecto sobre el rumor de que la hija de Pepe Aguilar estaría embarazada: “No traigan hijos al mundo si no están seguros de una relación”, aseveró.

En una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, la polémica conductora aprovechó para hablar de algunos temas que han robado la atención del público, entre ellos el protagonizado por Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes hace unos días revelaron su romance y ya hay rumores de que se casaron en Italia y que están esperando un bebé.

Laura Bozzo mostró preocupación por la hija de Christian Nodal y Cazzu, ya que la pequeña Inti crecerá sin su padre a su lado. Fue por eso que la famosa le envío un contundente mensaje al intérprete de “Adiós Amor” para que tome en cuenta a la niña y se haga responsable de ella.

"Ángela y Cazzu no me interesan", Laura Bozzo no está de acuerdo con las acciones de Christian Nodal, tras iniciar su nueva relación con Ángela y revela que le preocupa la pequeña Inti.

“Nodal, me dirijo a ti, yo te digo una cosa mi querido Nodal; tú puedes cambiar de mujeres como de calzones, eso no me interesa, pero sí traer hijos al mundo. No traigan hijos al mundo si no están seguros de una relación”, sentenció Laura Bozzo, quien también hizo hincapié en que no importa cuánto dinero dé Nodal para la crianza de su hija, lo que cuenta es que él esté presente como papá.

“Ay no, no es dinero lo único que uno tiene que recibir. Es más importante tener a tu papá, compartir, que te muestre la vida, los recuerdos de mi infancia, pero esas criaturas que nacen sus papás, eso no pasa”, agregó.

También, Laura Bozzo no se quedó callada y opinó sobre el comportamiento de Ángela Aguilar en los últimos días y en todo su romance con Christian Nodal: “Ángela y Cazzu, lo siento, no me interesan, me interesa la criatura y si Ángela empezó la relación estando él con Cazzu, me parece fatal, pero en todo caso es su conciencia”, puntualizó.