Christian Nodal es la sensación del momento por su polémica relación con Ángela Aguilar y los múltiples rumores en torno a ella, incluida su supuesta boda y embarazo, a pesar de que todo fue desmentido.

Si bien Nodal ha sido conocido en el medio por su trabajo exitoso como cantante de regional mexicano, todavía hay incógnitas sobre quién es él, cómo se hizo famoso y qué tan rico es, así como la verdadera cantidad de hijos que tiene.

¿Quién es Christian Nodal?

Christian Nodal no sólo es el actual novio de Ángela, la menor de la Dinastía Aguilar, sino que es un famosos y millonario cantante de Caborca, Sonora, al que se le adjudica el género músical mariacheño, una mezcla de mariachi y norteño.

La celebridad nació el 11 de enero de 1999, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

Comenzó en la música desde muy pequeño, cuando aprendió a tocar el piano y la guitarra gracias a la influencia de sus padres.

Fue hasta 2016, con 17 años, que llegó a lo alto de la industria con su canción debut Adiós Amor, que lanzó tras firmar con Universal Music.

Desde entonces, su carrera se ha mantenido en las nubes, tal es el caso que es uno de los cantantes mexicanos más reproducidos en el país y con amplio reconocimiento a nivel internacional.

¿Qué estudió Christian Nodal?

Aunque tiene carrera profesional en la música desde hace más de ocho años, académicamente Nodal cursó parte de la preparatoria en Baja California antes de interrumpir sus estudios a los 16 años para probar suerte como músico.

Según los informes, cursó el primer semestre en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 en Ensenada, Baja California poco antes de perseguir su sueño en la música, inspirado por su abuelo Ramón, quien le enseñó a escribir con rimas desde pequeño.

¿Quién es la familia de Christian Nodal?

A través de su popularidad y escándalos de su vida privada, la familia de Nodal ha ganado relevancia en el mundo del entretenimiento.

Su madre es Silvia Cristina Nodal Jiménez y su padre Jaime González, actualmente ambos están involucrados en la carrera de su hijo y suelen acompañarlo en sus conciertos, como los recientes en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, a los que también asistió Ángela.

Christian es el mayor de tres hermanos, le siguen Amely y Jaime Alonso González Nodal.

¿Christian Nodal intentó suicidarse?

En una entrevista que le dio a Rolling Stone, el cantante reveló que su vida ha estado marcada por desgracias y polémicas, una de ellas su intento de suicidio.

Según contó en su debut con la revista en 2022, Nodal dijo que de niño sufrió depresión y padeció la ausencia de su madre por enfermedades y de su padre que trabajaba todo el tiempo.

Sus abuelos fueron las figuras paternas que reemplazaron a sus progenitores por varios años. Fue su abuela quien evitó que se tirara desde un segundo piso cuando era pequeño.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó", detalló.

¿Cuántos hijos tiene Christian Nodal?

Nodal tiene una hija llamada Inti, fruto de su relación con Cazzu. La pequeña bebé nació en septiembre pasado en Argentina y hasta el momento se sabe que es su unigénita.

A partir de los múltiples rumores sobre su romance con Ángela , se afirmó que Nodal esperaba su segundo bebé, por lo que se apresuraron a casarse, supuestamente en Italia.

Sin embargo, en una nueva entrevista, Aguilar, de 20 años, negó estas afirmaciones y dijo que todavía no había bebé en camino.

Hasta el momento se desconoce si Nodal tiene otros hijos en secreto o no reconocidos.

¿A cuánto asciende la fortuna de Christian Nodal?

Gracias a su incipiente, pero exitosa carrera en el regional mexicano, Nodal se ha hecho de su propia fortuna, la cual se estima es de 20 millones de dólares, cerca de 360 millones de pesos mexicanos.

Datos de Celebrity Net Worth dicen que el cantante se ha hecho de su dinero a través de su carrera como solista desde 2016 hasta la fecha, con éxitos comerciales como Adiós Amor, No Te Contaron Mal y De Los Besos Que Te Di.

Canciones en colaboración como Probablemente con David Bisbal; Botella Tras Botella, con Gera MX; y Dime Cómo Quieres, con Ángela Aguilar también lo han posicionado económicamente.

Por su parte, ha tenido contratos millonarios con otros proyectos a lo largo de su carrera, incluida su participación estelar como coach de La Voz México y como embajador de marcas como el tequila Don Julio.

¿Dónde vive Christian Nodal y cuántas casas tiene?

Christian sabe invertir bien su dinero. Más allá de gastarlo en gustitos, ropa de lujo, viajes y accesorios de hasta 125 mil dólares, como una de sus hebillas favoritas para el cinturón, el cantante invierte en bienes raíces.

Recientemente se informó que compró una propiedad en Texas para estar más cerca de su novia Ángela, quien se mudó a Houston hace poco.

En México, tiene una casa en su natal Caborca, Sonora, donde suele quedarse cuando está en el país y la cual compartía con Cazzu y su hija Inti.

Según los informes, otra casa bajo su nombre se encuentra en Guadalajara, misma que también compartía con su expareja cuando se quedaban temporadas largas.

Eso no es todo, cuando comenzó a salir con Cazzu, se informó que compró una casa en una exclusiva zona de Buenos Aires, la cual se estaría quedando Cazzu para su hija ahora que se separaron.