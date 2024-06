Después de casi dos semanas de polémica por su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar dio una entrevista exclusiva en la que desmiente su boda en Italia, niega que haya embarazo y de paso presume el nuevo tatuaje con las iniciales de su novio.

En una charla que tuvo con la revista Quién, la cantante de regional mexicano se pronunció sobre el romance que sostiene con Nodal, mismo que retomó cuando éste se separó de Cazzu y se refirió a toda la polémica que los ha seguido en los recientes días.

Aguilar, de 20 años, desmintió haberse casado en Italia en secreto a pesar de que en redes sociales circulan fotos y videos de una sesión de stylish con un maquillador de bodas italiano e imágenes de un supuesto ramo de novia.

En la entrevista dijo que quería mantener su relación lo más privada posible sin que “la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo”, apuntó.

LEE MÁS: Justin Timberlake es arrestado en Nueva York por conducir bajo los efectos de las drogas

“Es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, añadió

Asimismo, la cantante habló sobre cómo ha llevado su relación y cómo lo ha comunicado a sus fanáticos y ha negado ser “hipócrita” por las cosas que calla y lo que habla abiertamente sobre su vida privada y su carrera como exponente del regional mexicano.

“Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo y eso me ha metido en muchos problemas, pero sabes qué, yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo que por las que me callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita”.

Más adelante se refirió a lo que ha estado pasando dentro de su vida y “su verdad” sobre cómo inició su romance con Nodal, de 25 años, y cómo ha sido en medio de la atención mediática y los rumores que abundan en internet.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y la menor de la Dinastía Aguilar, pidió que no se le “crucifique” por lo que ha hecho junto a Nodal, porque sólo se han amado.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar cantando "Dime Cómo Quieres" en el Auditorio Nacional 🇲🇽 pic.twitter.com/rqyZZvLZo0 — Christian Nodal (@NodalEncantada) June 12, 2024

En cuanto a la boda en Italia, la cantante dijo que no sucedió y que “todavía” no hay bebé como se ha rumorado en los últimos días.

Para la sesión fotográfica, Aguilar mostró por primera vez el tatuaje que se hizo en honor a su gran amor Christian Nodal con las iniciales CN en cursiva sobre el torso de la mano izquierda.

Tras hacerse oficial su relación, en redes sociales se viralizaron videos de ella en un estudio de tatuajes, al parecer estas imágenes son del día en que se hizo su nueva marca de amor.