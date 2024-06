Natanael Cano, uno de los primeros artistas en incursionar en los corridos tumbados, causó polémica al expresar comentarios que usuarios señalaron como “gordofóbicos” durante su concierto en Monclova, Coahuila.

En el escenario del estadio Kickapoo Lucky Eagle, el cantante mexicano realizó una pausa al interpretar ‘Entre las de 20’ para expresar su respeto hacia “las mujeres guapas”, sin embargo, hizo una acotación que molestó al público en internet.

“Mucho respeto para todas las mujeres guapas… menos a las gordas”, comentó el artista.

Tras la afirmación, en redes sociales señalaron su actitud como “misógina” y “gordofóbica”, además de que algunas de sus fans indicaron sentir decepción por sus palabras "discriminatorias".

“¿En qué momento alguien tan desagradable como Natanael Cano piensa que es gracioso discriminar a las mujeres por su físico?”, “Qué mal y triste es saber que mi cantante favorito piense así, ya que yo lo veía como inspiración”, dijeron.

Al parecer Natanael Cano desprecia a las mujeres con sobrepeso. Vamos con las imagenes: pic.twitter.com/UkQdRwR749 — Chismosote (@ChismosoteTV) June 17, 2024

Durante la presentación, el sonorense cometió inconsistencias en sus declaraciones, como confundir Monterrey con Coahuila, por lo que algunos seguidores consideraron que pudo estar bajo los efectos del alcohol y defendieron su postura.

Una usuaria señaló en TikTok que asistió al concierto, pero al escuchar lo que piensa Natanael de las mujeres con sobrepeso, decidió retirarse del recinto.

“Yo sí me ofendí y me fui, pague para que me ofendiera, si de gratis me ofende mi vecina”, comentó.

¿Quién es Natanael Cano? ¿Cuántos años tiene?

Nathanahel Rubén Cano Monge, mejor conocido como Natanael Cano, es un artista originario de Hermosillo, Sonora, reconocido como uno de los pioneros en los corridos tumbados, al fusionar diferentes géneros musicales como el regional mexicano con elementos de la música urbana como el trap.

El cantante de 23 años cuenta con más de 26 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming y canciones como ‘Madonna’ que supera los 280 millones de reproducciones.

Durante su trayectoria musical, ha colaborado con Peso Pluma, Junior H, Gabito Ballesteros, Fuerza Regida, entre otros.