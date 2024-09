Paris Hilton se lució más atrevida que nunca durante una sesión fotográfica que hizo para la campaña publicitaria de Agent Provocateur, marca centrada en conjuntos lenceros de lujo.

La millonaria celebridad posó para las cámaras ataviada con varios conjuntos lenceros, todos ellos llamativos y sensuales por estar hechos sólo con malla traslúcida y encaje coqueto.

Entre todos los atuendos, Paris usó un conjunto de liguero con un sostén traslúcido de finos cordones, a juego con un bikini de hilo. Las pequeñas prendas fueron combinadas con collares de perlas y guantes de encaje.

También utilizó un mono ajustado con recortes destapados sobre la cadera y mangas largas, así como un conjunto de dos piezas de sostén de triángulo sólo con encaje ocultando su pecho y un bikini de cintura baja.

La mayoría de los outfits fueron combinados con medias largas, ligueros y zapatillas de tacón de aguja, así como collares hechos por la misma marca de lencería.

Su cabello se lució peinado en mechones largos ondulados, mientras que su rostro se vio maquillado con tonos claros, labial nude y párpados ahumados con pestañas postizas.

Su imagen dio aires a la moda que ella misma impuso en la década de los 2000 con maquillaje negro cargado, finas cejas y cabello alborotado en capas.

Antes de dar detalles de su nueva colaboración con Agent Provocateur, Paris apareció en una fotografía usando medias largas, un bikini de hilo traslúcido y una abrigo negro con bordes rosas.

“PARIS HILTON, LA PROVOCADORA. Grabado por el inimitable Greg Williams para celebrar el 30 aniversario del Agente Provocateur, Paris Hilton es La Provcadora - una historia de amor inspirada en Hollywood entre una marca icónica y una mujer icónica. @AgentProvocateur”, dijo la marca como adelanto del trabajo que estaba haciendo con la millonaria personalidad.

Además de estar trabajando como modelo y embajadora de la marca en redes sociales, Paris estopa trabajando en el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Infinite Icon, se estrene el 6 de septiembre.

La cantante y estrella de los realitys debutó en la música con su álbum homónimo en 2006 y desde entonces no había trabajado en más discos hasta ahora.

Entre 2015 e inicios de 2024 estuvo lanzando sencillos sin álbum, los cuales se convirtieron en éxitos comerciales, incluido I Need You, Hot One y Fame Won’t Love You.