Adrián Marcelo apenas abandonó La Casa de los Famosos y ya tendría trabajo en la televisora de la competencia: Ricardo Salinas Pliego preguntó a sus seguidores si quieren que el polémico exparticipante del reality de Televisa se una a La Academia como juez o participante. Ante el cuestionamiento del dueño de TV Azteca, miles de seguidores e internautas reaccionaron.

En un giro sorprendente en la historia de Adrián Marcelo, el exparticipante de La Casa de los Famosos, que dejó el reality show en medio de la controversia tras un intenso enfrentamiento con Gala Montes, ahora podría tener una oportunidad de trabajo en TV Azteca.

La noticia de una posible contratación por parte de la televisora del Ajusco surgió cuando Ricardo Salinas Pliego preguntó a sus seguidores, en su cuenta de X, antes Twitter, su opinión acerca de tener a Adrián Marcelo en La Academia. “¿Y sabe cantar el caballero @adrianm10? ¿Qué dicen los sobrinos… sería una buena contratación como juez o como participante?”, escribió.

La posibilidad de ver a Adrián Marcelo en La Academia dividió opiniones: algunos señalaron estar a favor, pues eso ayudaría a subir el rating del show, mientras que otros manifestaron su desacuerdo y pidieron no darle espacio a una persona que ha sido criticada por hacer comentarios “misóginos” y “machistas”.

¿Y sabe cantar el caballero @adrianm10 🤔?



¿Que dicen los sobrinos… sería una buena contratación como juez o como participante? 🤪 https://t.co/UM4sqzoxpT pic.twitter.com/qpEZpLdI5a — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 4, 2024

“Ese tipo es cualquier cosa menos un caballero”, escribió una usuaria, a lo que Salinas Pliego contestó: “Cállese y no me contradiga”. Otras reacciones fueron: “Sería una jugada maestra”, “Nos vamos todos a la Academia si se lleva a Adrián”, “Bombazo”, “Mételo a darle 'terapia' a los alumnos” y “Tío Richie si quiere llenar de polémica y problemas lléveselo, no pasa de que ataque a su personal”.

En Instagram lanzó la misma pregunta y sus seguidores no tardaron en expresarles su opinión al respecto, incluso Poncho Denigris comentó con unos emoijis de risa al mensaje del dueño de TV Azteca. “Tío Richi. usted si tiene visión empresarial”, “Adiós Casa de los Famosos. Hola ‘La Academia’” y “No caiga en bajezas, tío. No vale la pena mencionarlo”, fueron algunos de los comentarios.