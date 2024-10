Elizabeth Hurley sabe cómo lucir un bikini. La estrella británica deslumbró al posar en Instagram con el bikini más espectacular de su colección para esta temporada.

La actriz presumió su figura esbelta y trabajada ataviada con un traje de baño blanco de tela satinada unido por finos cordones en el cuello halter y junto a las caderas, que le dieron un toque femenino y glamuroso. Dejó a la vista su abdomen plano y piernas torneadas.

El look que lució pertenece a la reciente colección de trajes de baño y accesorios para playa que lanzó la actriz, de 59 años, a través de su marca Elizabeth Hurley Beach.

Lució su belleza con maquillaje en tonos naturales, su cabello se mostró en mechones ligeramente ondulados y alborotados en los costados de su rostro. “Buenas tardes”, escribió en el pie de foto.

Durante las últimas semanas, la protagonista de Austin Powers y Al Diablo con el Diablo se mantuvo ocupada en Nueva York trabajando con la campaña sobre el cáncer de mama de Estee Lauder.

Asimismo, le hizo promoción en redes sociales y con una pequeña gira de prensa a la revista Maxim, que se encargó de nombrarla la mujer más sensual del 2024 a sus 59 años de edad.

En Instagram, Hurley compartió detalles de la sesión fotográfica que hizo para la revista, en la que lució diminutos bikinis y atuendos de Versace hechos exclusivamente para ella.

La sesión fotográfica fue hecha durante su último viaje a St. Tropez este verano, según contó en Instagram. Aprovechó su viaje para hacer más sesiones fotográficas para su colección de trajes de baño Elizabeth Hurley Beach.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. Dice que su mantra es "No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde". Dicho de otra manera, la estrella come continuamente pero porciones pequeñas, mastica correctamente y evita cenar muy tarde.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.