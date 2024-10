Scout Williams, hija de Demi Moore y Bruce Willis, fue captada por paparazzis a su llegada al Chateau Marmont en West Hollywood, acompañada por Fletcher Cowan.

La estrella deslumbró ataviada con un ajustado vestido café que tenía una arriesgada abertura en la pierna izquierda. También tenía hombros descubiertos y mangas acampanadas.

Añadió tacones animal print, joyas plateadas, un bolso marrón y dejó suelta su cabellera. Usó el mínimo de maquillaje. Únicamente sombras brillantes alrededor de los ojos y labios repletos de gloss.

Scout Willis. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Scout Willis asistió a la fiesta Creators A-List de The Hollywood Reporter y iHeartRadio.

La celebridad festejó su cumpleaños número 33 recientemente. Hace poco, ella y sus hermanas respondieron a los trolls que las llaman “poco atractivas” y “clones” de su padre.

“Es como si Bruce Willis se hubiera clonado a sí mismo tres veces. Siempre he pensado cómo es posible que dos personas tan guapas tengan hijas tan poco atractivas... ¡Pero es porque se parecen a su padre!”, les escribieron en una publicación de Instagram donde aparecen bailando.

Ellas lo exhibieron públicamente y dijeron que gracias a Dios han tomado terapia para enfrentar ese tipo de comentarios.

Por lo pronto, Scout está feliz de haber lanzado su sencillo Take Me, con lo que se abre paso en la industria musical. “¡Me sentí tan asombrada y honrada por sus respuestas a la canción! Me siento muy, muy agradecida de poder hacer música para ustedes. Este es mi sueño”, escribió.

Agregó que no puede esperar a que vean las imágenes de lo que está preparando para sus seguidores.

La vida de Scout Willis tiene que seguir mientras su padre, Bruce Willis, lidia con su padecimiento de demencia frontotemporal. El actor estadounidense fue diagnosticado con afasia en 2022, pero su salud empeoró y en febrero de 2023 se dio a conocer que padece demencia frontotemporal.

De acuerdo con la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es una forma poco común de demencia similar al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro.

La causan sustancias anormales dentro de las neuronas en las áreas dañadas del cerebro, llamadas nudos neurofibrilares. Los investigadores han encontrado que puede tratarse de una enfermedad genética, pues algunos casos de demencia frontotemporal son transmitidos de padres a hijos.