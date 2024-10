La actriz Jennifer Aniston sorprendió a sus seguidores al revelarse la sesión fotográfica que protagoniza para Pvolve, una marca y programa de entrenamiento que utiliza equipos de resistencia para esculpir y fortalecer el cuerpo.

La estrella hollywoodense de 55 años presumió su musculatura y piernas torneadas ataviada con un bodysuit negro de impacto. Dejó suelta su cabellera rubia y presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural, donde destacó el labial nude y sus amplias pestañas.

En la sesión usó equipo para hacer ejercicio y miró fijamente a la cámara. En poco tiempo, sumó miles de reacciones.

La sesión fotográfica se da después de que revelara que está siguiendo una dieta llamada 16:8 que implica ayuno intermitente.

Además, su régimen de entrenamiento es cardiovascular intenso, mientras que también asiste a clases de Pvolve de 10 a 20 minutos. “Pvolve es un método de entrenamiento basado en la ciencia que combina el fitness funcional de bajo impacto con equipos basados en resistencia”, explica.

Añade que ya no hace ejercicios que sean “demasiado repetitivos”, como estar en una máquina para subir y bajar escaleras durante horas. “Cuando piensas: 'Necesito hacer 45 minutos de cardio o no haré un buen entrenamiento', resulta abrumador. Lo creí durante tanto tiempo. Simplemente me agoté y me rompí el cuerpo”.

Ahora dice que prefiere entrenar con amigos, pone música para divertirse y trabaja conforme a las necesidades de su cuerpo.

“Antes, nuestras mentes pensaban que teníamos que hacer ejercicio con los famosos ‘sin dolor no hay ganancia’. ‘Tiene que ser una hora de entrenamiento’. ‘Tienes que hacer ejercicio tres veces al día’. Con esto, puedes empezar de forma suave, con pequeños pasos Y de repente, ya has hecho cuatro clases de 20 minutos porque simplemente quieres seguir”, anotó.

La campaña sale a la luz después de que se le viera del consultorio de un cirujano plástico con su amiga Sandra Bullock en Connecticut . El centro se especializa en estiramientos faciales y operaciones de nariz, aunque también ofrecen Botox y otros productos inyectables como Kybella.

La protagonista de The Morning Show practica la meditación y asegura que le gusta sacar a pasear a sus perros para tomar aire fresco. Además, dice que no está preocupada por el envejecimiento y no tiene interés en los procedimientos cosméticos. Solamente le interesa “estar sana y feliz”.

Jennifer realiza actividades como yoga, spinning y box, así como ejercicios cardiovasculares. La celebridad suele rotar sus ejercicios para siempre tener un desafío.

